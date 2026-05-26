Właściciel Widzewa bije się w pierś. "To rzecz, której nauczył mnie ten sezon"

Widzew Łódź przez większość rundy wiosennej znajdował się w strefie spadkowej Ekstraklasy, mimo iż klub dokonał transferów na kwotę przewyższającą 20 mln euro. Ostatecznie zdołał się utrzymać, a z Robertem Dobrzyckim rozmawiamy kilka dni po ostatnim meczu sezonu.

Roman Kołtoń: Konsekwentna praca zmieniła rzeczywistość naszego futbolu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Cenna nauka

Przemysław Langier (Interia Sport): W sporcie podobno jest tak, że nigdy się nie przegrywa, bo albo się wygrywa, albo się czegoś uczy. Wy chcieliście wygrywać, a wyszło, że mieliście sporo nauki...

Robert Dobrzycki (właściciel Widzewa Łódź): - Najmocniej nauczyłem się, że nie można zrobić w ciągu roku czegoś, co zajmuje kilka lat. Przyjąłem założenie, że spróbujemy szybko nadrobić dystans do drużyn, które były budowane znacznie dłużej od nas, ale przekonałem się, że tak to nie działa.

Czyli efekt dojścia do tego wniosku zobaczymy w najbliższym okienku transferowym?

- Pewnie tak, ale chciałbym dodać jedno - na pewno jakość drużyny jest dużo lepsza, niż była, wiec siłą rzeczy w kolejnych okienkach nie musi być tak wiele, jak w ostatnim sezonie. Uważam, że ta drużyna ma podstawy, by grała dużo lepiej. Gdy dziś patrzę na zespół, na nazwiska, jakie mamy i jakie mieliśmy, to oprócz piłkarzy, którzy zostali u nas, nawet trudno mi powiedzieć, gdzie ci poprzedni obecnie grają. To najlepiej pokazuje, że jakość była średnia i coś trzeba było z tym zrobić.

Robiliście na grubo. Może nawet zbyt grubo.

- Gdy dochodzi się do wniosku, że drużyna potrzebuje gruntownej przebudowy, ma się dwa wyjścia: albo robimy to na spokojnie, albo dokonujemy wielu zmian. W pierwszym przypadku zajmuje to bardzo dużo czasu, więc zdecydowaliśmy się na inny krok. Zdaję sobie sprawę, że nie wszystkie zmiany zagrały, jak trzeba, ale też zdawałem z tego, że gdy pcha się tę łódkę w ten sposób, to może ona mieć swoje problemy. I miała.

Transfery Widzewa. Udane, czy nie?

W pewnym sensie jest to ciekawe, że gdy patrzę na skład Widzewa zarówno nazwisko po nazwisku, jak i na indywidualne występy tych piłkarzy, to wcale bym nie powiedział, że było jakoś słabo. A później zerkam, jak to wyglądało drużynowo, i nie zgadzało się praktycznie nic. Dlaczego?

- Pewnie jest to efekt uboczny takiego budowania składu. W krótkim okresie drużyna została złożona z zawodników różnych narodowości, którzy przychodzili do niej w różnym czasie. Potężna grupa pojawiła się w zimę i trudno było sprawić, by nagle piłkarze, którzy nigdy ze sobą nie grali, zaczęli wyglądać jak zgrany zespół. Dopiero gdy przyszedł trener Vuković i zaczął to układać, drużyna zaczęła wyglądać lepiej. Wiadomo, wciąż są niedociągnięcia, ale widać sporą poprawę.

Trener Vuković - jak rozumiem - może być pewny swojej posady?

- Tak.

Na pewno zasłużył realizacją celu, jakim było utrzymanie, ale kojarzę pana wypowiedzi, że docelowo Widzew ma być drużyną, której styl jest oparty na dominowaniu przeciwnika. Jesteście z trenerem jakoś umówieni, by bez presji na początku kolejnego sezonu, Widzew był efektowniejszy?

- Ja nigdy nie mówiłem, że jakoś szczególnie zależy mi na efektowności. Oczywiście, jeżeli gra będzie wyglądała lepiej, to super, ale piłka nożna to przede wszystkim wynik i jeżeli będziemy wygrywać, to nikt nie będzie miał problemów ze stylem. A jak będziemy już wygrywać, to pewnie będzie fajnie dorzucić do tego styl. Ale spokojnie, najpierw musimy wygrywać.

Wspomniał pan, że było dużo transferów... Był też taki najdroższy w historii ligi. Jedną z pierwszych decyzji trenera Vukovicia było zesłanie Osmana Bukariego na boczny tor. Jaka jest aktualnie jego sytuacja?

- Jest w klubie, jest naszym zawodnikiem i planujemy grać z nim w następnym sezonie. Trzeba wziąć pod uwagę, że on przyjechał do Polski zimą ze słonecznego Teksasu i nie miał wiele czasu, by się pokazać. A gdy wszedł w swoim ostatnim meczu, to moim zdaniem zagrał poprawnie. To jest dobry piłkarz. Trzeba mu dać więcej czasu i zobaczymy.

Momenty zwątpienia

Przyznam się, że jako obserwator tej ligi miałem jeden moment, w którym powiedziałem głośno, że nie wierzę w utrzymanie Widzewa. To był mecz z Radomiakiem, przegrany w końcówce 1:2. A pan miał taki moment, gdy stracił wiarę, albo naprawdę ta wiara została bardzo mocno zachwiana?

- Nie, ja jakby nie straciłem wiary, ale przyszedł moment, w którym dotarło do mnie, że trzeba być przygotowanym na najgorsze. Martwiło mnie to. Martwiły mnie końcówki naszych meczów, bo zbyt wiele razy zdarzało się, że graliśmy do 70. minuty, a później coś niewytłumaczalnego się z nami działo. I nawet ten mecz, który graliśmy bardzo dobrze, z Lechią Gdańsk, gdy było 3:0 po pierwszej połowie, też tak wyglądał. Nagle zaczęliśmy "siadać". Nie rozumiałem tego i to mnie najbardziej stresowało - bo wiedziałem, że jeśli będziemy grać, jak z Lechią w pierwszej połowie czy z Motorem, utrzymamy się bez problemów. Ale zawsze z tyłu głowy była myśl, że już tyle razy przychodziło to nagłe załamanie... A z drugiej strony, jak się patrzy na nasz wynik punktowy, 42 punkty, to tak naprawdę kilka punktów brakuje do pucharów. To też trzeba wziąć pod uwagę. Podobnie jak to, że finalnie od środka tabeli dzielą nas punkt-dwa. No ale nie może dziwić, że byliśmy przez cały sezon na świeczniku, skoro decydowaliśmy się aż na takie wydatki. To jest OK.

Przed sezonem pytałem prezesa Michała Rydza, co jest głównym celem "nowego" Widzewa i wcale nie powiedział, że puchary, a postęp względem poprzedniego sezonu. Można wykonać uśmiech przez zęby, że skończyliście z dwoma punktami więcej, niż rok temu, ale pewnie nie o taki postęp chodziło.

- Ja doceniam te dwa punkty więcej, bo zostały one zdobyte przy kosmicznej krytyce, której nie miał zespół w poprzednim sezonie.

Ma pan poczucie, że się poprawiliście?

- Uważam, że na pewno mamy lepszą jakościową drużynę. A jak to wyglądało w praktyce? Wszyscy wiemy, że różnie. Były super mecze, ale były też bardzo słabe. Ale powtórzę - mamy dwa punkty więcej, tonę krytyki, a w tamtym roku mieliśmy dwa punkty mniej i zero krytyki.

Wycina pan tabelę i wkleja obok tej, którą wyciął pan rok temu, jako symbol miejsca, z którego ruszacie?

- Nie... faktycznie symbolicznie wyciąłem tę sprzed roku, ale nie mam zamiaru dodawać po każdym sezonie. Teraz jest faza budowy, nie weryfikacji.

Robert Dobrzycki materiały prasowe

Robert Dobrzycki, właściciel Widzewa rozmawia m. in. z prezdent Łodzi Hanną Zdanowska w sprawie dzierżawy stadionu widzew.com materiały prasowe

Michal Rydz i Robert Dobrzycki pozują w czerwcu 2024 roku po ogłoszeniu umowy sponsorskiej widzew.com materiały prasowe





Niemcy - Wielka Brytania. Skrót meczu Polsat Sport