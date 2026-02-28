Właściciel Pogoni ostro po ataku na Iran. To napisał o USA i Izraelu, "koszmar"
Gdy w Polsce budził się sobotni poranek, na Bliskim Wschodzie trwała kolejna odsłona konfrontacji zbrojnej na linii USA i Izrael - Iran. Na liczne cele w islamskiej republice spadł grad bomb, a Teheran niedługo potem odpowiedział własnym ostrzałem na rozsiane w pobliżu zatoki arabskiej bazy sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych. W związku z tymi starciami głos na portalu X postanowił zabrać Alex Haditaghi, właściciel Pogoni Szczecin, który ma irańskie korzenie.
Gdy Polacy obudzili się w sobotni poranek ich oczom ukazał się szereg niepokojących - ale bądź co bądź spodziewanych - informacji dotyczących sytuacji na Bliskim Wschodzie. Po godz. 08.00 czasu lokalnego w Iranie dało się słyszeć szereg eksplozji w różnych zakątkach kraju - państwo ze stolicą w Teheranie stało się bowiem celem ostrzału ze strony USA oraz Iranu.
W tle tej decyzji jest oczywiście m.in. fakt dążeń Iranu do posiadania własnego arsenału nuklearnego, na co - jak podkreślał ostatnio prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump - "nie można pozwolić". To jednak tylko wierzchołek góry sporów, jaki narósł między krajami od czasu rewolucji islamskiej.
Iran wkrótce po uderzeniu sam odpowiedział ogniem, atakując bazy U.S. Army w kilku innych bliskowschodnich państwach. Całe to zamieszanie wywołało naturalnie falę analiz oraz komentarzy, a na jeden z nich zdecydował się też Alex Haditaghi, właściciel Pogoni Szczecin.
Alex Haditaghi mocno po ataku na Iran. Oberwało się USA, Izraelowi i Rosji
"Bombardowanie Iranu w trakcie negocjacji, głodzenie Kuby, ludobójstwo niewinnych Palestyńczyków, atak na Wenezuelę i porwanie jej prezydenta, groźba inwazji na Grenlandię… USA i Izrael (wraz z Rosją) stanowią największe zagrożenie dla ludzkości oraz pokoju i nikt się temu nie równa" - napisał na portalu X.
Wszyscy jesteśmy zmuszeni żyć w koszmarze, który oni tworzą
Haditaghi jest kanadyjskim biznesmenem o irańskich korzeniach, można więc powiedzieć, że wszelkie zdarzenia dotyczące Iranu mają dla niego pewien osobisty wymiar. Powyższe słowa to zresztą nie pierwsza wypowiedź przedsiębiorcy w tematach międzynarodowych - wcześniej zdarzało mu się używać nawet dużo dosadniejszego słownictwa.
Alex Haditaghi opuścił Iran z rodziną w wieku sześciu lat
Właścicielem Pogoni Szczecin został on oficjalnie w marcu 2025 roku. "Urodzony w Iranie Alex Haditaghi przeszedł drogę pełną niezwykłej odporności, ciężkiej pracy i determinacji. Gdy miał zaledwie sześć lat, jego rodzina uciekła z ojczyzny, najpierw znajdując schronienie w Turcji, a następnie emigrując do Kanady, gdy miał dziewięć lat" - opisywano wówczas w oficjalnym serwisie "Portowców".
Pogoń przed rozpoczęciem 23. kolejki PKO BP Ekstraklasy zajmowała 10 miejsce, tracąc do liderów z Jagiellonii Białystok dziewięć punktów. To pozycja wciąż dająca nadzieję na walkę do końca o mistrzostwo kraju - a już na pewno o europejskie puchary.