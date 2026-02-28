Właściciel Pogoni ostro po ataku na Iran. To napisał o USA i Izraelu, "koszmar"

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Gdy w Polsce budził się sobotni poranek, na Bliskim Wschodzie trwała kolejna odsłona konfrontacji zbrojnej na linii USA i Izrael - Iran. Na liczne cele w islamskiej republice spadł grad bomb, a Teheran niedługo potem odpowiedział własnym ostrzałem na rozsiane w pobliżu zatoki arabskiej bazy sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych. W związku z tymi starciami głos na portalu X postanowił zabrać Alex Haditaghi, właściciel Pogoni Szczecin, który ma irańskie korzenie.

Mężczyzna ubrany w ciemny płaszcz z identyfikatorem na szyi unosi zaciśniętą pięść w geście triumfu lub emocji na tle stadionu piłkarskiego z rozmytym tłumem oraz innymi osobami na murawie.
Alex HaditaghiPressFocusNewspix.pl

Gdy Polacy obudzili się w sobotni poranek ich oczom ukazał się szereg niepokojących - ale bądź co bądź spodziewanych - informacji dotyczących sytuacji na Bliskim Wschodzie. Po godz. 08.00 czasu lokalnego w Iranie dało się słyszeć szereg eksplozji w różnych zakątkach kraju - państwo ze stolicą w Teheranie stało się bowiem celem ostrzału ze strony USA oraz Iranu.

W tle tej decyzji jest oczywiście m.in. fakt dążeń Iranu do posiadania własnego arsenału nuklearnego, na co - jak podkreślał ostatnio prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump - "nie można pozwolić". To jednak tylko wierzchołek góry sporów, jaki narósł między krajami od czasu rewolucji islamskiej.

Iran wkrótce po uderzeniu sam odpowiedział ogniem, atakując bazy U.S. Army w kilku innych bliskowschodnich państwach. Całe to zamieszanie wywołało naturalnie falę analiz oraz komentarzy, a na jeden z nich zdecydował się też Alex Haditaghi, właściciel Pogoni Szczecin.

Trener ogłosił ws. młodego Polaka. We Francji głośno, to już koniec

Alex Haditaghi mocno po ataku na Iran. Oberwało się USA, Izraelowi i Rosji

"Bombardowanie Iranu w trakcie negocjacji, głodzenie Kuby, ludobójstwo niewinnych Palestyńczyków, atak na Wenezuelę i porwanie jej prezydenta, groźba inwazji na Grenlandię… USA i Izrael (wraz z Rosją) stanowią największe zagrożenie dla ludzkości oraz pokoju i nikt się temu nie równa" - napisał na portalu X.

Wszyscy jesteśmy zmuszeni żyć w koszmarze, który oni tworzą
dodał.

Haditaghi jest kanadyjskim biznesmenem o irańskich korzeniach, można więc powiedzieć, że wszelkie zdarzenia dotyczące Iranu mają dla niego pewien osobisty wymiar. Powyższe słowa to zresztą nie pierwsza wypowiedź przedsiębiorcy w tematach międzynarodowych - wcześniej zdarzało mu się używać nawet dużo dosadniejszego słownictwa.

Wisła Kraków atakuje. Wypowiada wojnę innym klubom

Alex Haditaghi opuścił Iran z rodziną w wieku sześciu lat

Właścicielem Pogoni Szczecin został on oficjalnie w marcu 2025 roku. "Urodzony w Iranie Alex Haditaghi przeszedł drogę pełną niezwykłej odporności, ciężkiej pracy i determinacji. Gdy miał zaledwie sześć lat, jego rodzina uciekła z ojczyzny, najpierw znajdując schronienie w Turcji, a następnie emigrując do Kanady, gdy miał dziewięć lat" - opisywano wówczas w oficjalnym serwisie "Portowców".

Pogoń przed rozpoczęciem 23. kolejki PKO BP Ekstraklasy zajmowała 10 miejsce, tracąc do liderów z Jagiellonii Białystok dziewięć punktów. To pozycja wciąż dająca nadzieję na walkę do końca o mistrzostwo kraju - a już na pewno o europejskie puchary.

Zobacz również:

Kamil Grosicki
Ekstraklasa

Sceny przed meczem Pogoni, Grosicki i Haditaghi w samym centrum. Na oczach tłumu

Łukasz Olszewski
Łukasz Olszewski
Mężczyzna w białej koszuli stoi na tarasie ze szklaną barierką, oparty o poręcz, trzyma cygaro w ustach, na nadgarstku złoty zegarek, w tle duże przeszklenia budynku.
Alex HaditaghiGrzegorz Wajda/REPORTER East News
Mężczyzna w błękitnej koszuli z identyfikatorem na szyi stoi na pierwszym planie, w tle widoczne są inne osoby, w tym chłopiec w szaliku oraz kobieta o blond włosach, a także fragment zielonego znaku medycznego.
Alex Haditaghi z Pogoni Szczecin może mieć powody do radościTomasz Kowalczuk/REPORTEREast News
Piłka nożna leżąca na środku zielonego boiska na tle pustych trybun stadionu.
Piłka nożna (zdj. ilustracyjne)AFP
Andrey Rublev - Tallon Griekspoor. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja