Wisła wraca do Ekstraklasy. Już huczą o transferach. Jest konkretne nazwisko

Wisła Kraków nareszcie doczekała się powrotu do Ekstraklasy. Od spadku w 2022 roku 13-krotni mistrzowie Polski dwa razy odpadali w barażach. Tym razem wzięli sprawy w swoje ręce. Zdominowali tabelę I ligi, w której prowadzili od pierwszej do ostatniej kolejki.

Na krakowskim Rynku miała miejsca huczna feta. Kibice świętowali awans, na który czekali cztery lata. Jednocześnie władze Wisły na czele z Jarosławem Królewskim wiedzą, że teraz klub musi odnaleźć się w nowej rzeczywistości.

Media: Wisła Kraków rusza na rynek. Szykują się wzmocnienia przed Ekstraklasą

Drużyna Mariusza Jopa z pewnością będzie wzmocniona przed startem rozgrywek, co zapowiadał sam prezes. "Oczywiście dojdzie jeszcze zapewne 6-8 nowych zawodników, ale nic na siłę. Kluczowa jest odpowiednia konfiguracja i równowaga całego zespołu" - pisał w mediach społecznościowych.

Jak podaje portal goal.pl, obecnie "Biała Gwiazda" ma pracować nad transferem Maxence'a Maisonneuve'a. To 27-letni Francuz, który obecnie występuje w belgijskim La Louviere na pozycji środkowego obrońcy.

W zeszłym sezonie rozegrał łączenie 34 mecze we wszystkich rozgrywkach, zanotował w nich jedną asystę. Jego pierwszym klubem w profesjonalnej karierze było rodzime Martigues. Do wspomnianego La Louviere trafił latem 2023 roku. Z ekipą z Belgii zanotował dwa awanse z rzędu, dzięki czemu obecnie zespół ten występuje na najwyższym poziomie rozgrywkowym.

W CV defensora znajdziemy również rezerwy Clermont oraz drużyny Aurillac-Arpaj, US Saint-Malo oraz Olympic Charleroi. Jednym z atutów 27-latka jest wzrost wynoszący 191 cm.

Wartość rynkowa Maisonneuve'a wynosi około 600 tys. euro, jednak jego kontrakt wygasa 30 czerwca. W takiej sytuacji Wisła mogłaby ściągnąć go na zasadzie wolnego transferu, za darmo. Pozostaje czekać na oficjalne informacje ze strony obu klubów.

Wisła Kraków Grzegorz Wajda East News

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