Wisła Kraków szykuje kolejny transfer. W Niemczech już wszystko wiedzą

Bartłomiej Wrzesiński

Bartłomiej Wrzesiński

Po czterech latach przerwy Wisła Kraków wraca na boiska Ekstraklasy. W gabinetach beniaminka praca nad wzmocnieniami aż wre. O jednym z nich pisze znany niemiecki dziennikarz. Wedle informacji Floriana Plettenberga uzgodniono już warunki wypożyczenia do "Białej Gwiazdy" Marcela Łubika. Bramkarz młodzieżowej reprezentacji Polski ostatnio świętował z Górnikiem Zabrze zdobycie Pucharu Polski oraz wicemistrzostwo Ekstraklasy.

Angel Rodado i Maciej Kuziemka
Angel Rodado i Maciej KuziemkaKonrad Swierad / Arena Akcji/NEWSPIX.PLNewspix.pl

Cztery lata kibice Wisły Kraków czekali na powrót do Ekstraklasy. Spadek "Białej Gwiazdy" na drugi szczebel rozgrywkowy odbił się szerokim echem w całej Polsce. Krakowianie podjęli łącznie trzy nieudane próby powrotu, dwukrotnie polegając dopiero w barażach.

Ostateczny triumf został przyklepany przy okazji domowej wygranej nad Chrobrym Głogów. Obrazki z mistrzowskiej fety szybko obiegły cały świat, stając się dla wielu przykładem idealnego świętowania sportowego sukcesu przez kibiców.

Był czas na radość, lecz Wisła musi zbudować na tyle silny zespół, by przez najbliższe lata nie wrócić do Betclic 1. Ligi. Drużyna Mariusza Jopa wznowiła już treningi, a w tle aktywni w kwestii wzmocnień pozostają działacze krakowskiego klubu.

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Szymon Łożyński

Wisła coraz bliżej kolejnego wzmocnienia. Nadeszło potwierdzenie z Niemiec

Wisła kompletowanie kadry na nowy sezon rozpoczęła od przedłużania umów z podstawowymi zawodnikami. Do tego grona dołączyli Maciej Kuziemka, Marc Carbo, Bartosz Jaroch czy James Igbekeme.

Krakowianie zdążyli już ogłosić pierwsze letnie wzmocnienie. W piątek oficjalnie potwierdzono sprowadzenie do Wisły nowego defensora. Jest nim pochodzący z Francji 27-letni Maxence Maisonneuve, który z klubem związał się dwuletnim kontraktem. Nowy zawodnik "Białej Gwiazdy" ostatni rok spędził na poziomie belgijskiej ekstraklasy, gdzie był podstawowym zawodnikiem RAAL La Louviere.

Od dłuższego czasu w mediach pojawiają się doniesienia dotyczące sprowadzenia do Wisły Marcela Łubika. Młodzieżowy reprezentant Polski jest łakomym kąskiem po udanym sezonie w Górniku Zabrze. Sytuacja jest już na tyle zaawansowana, że uzgodnienie warunków transferu ogłosił znany niemiecki dziennikarz SkySports Florian Plettenberg.

- Marcel Łubik w Wiśle Kraków - umowa uzgodniona. 22-letni bramkarz przedłużył swój kontrakt z FC Augsburg do 2029 roku i dołącza do Wisły Kraków na zasadzie wypożyczenia. Wszystko uzgodnione. Badania medyczne odbędą się lada moment - obwieścił dziennikarz na portalu "X".

Transfer kolejnego bramkarza był dla Wisły Kraków koniecznością. Już wcześniej z klubem pożegnali się Kamil Broda oraz Anton Cziczkan, przez co jedynym golkiperem pozostawał 20-letni Patryk Letkiewicz. Dla Łubika będzie to już trzecie wypożyczenie w naszym kraju. 22-latek wcześniej był wypożyczany do wspomnianego już Górnika oraz występującego w I lidze GKS-u Tychy.

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