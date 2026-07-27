Wisła Kraków rozbiła bank. Tego w XXI wieku jeszcze nie było

Powrót Wisły Kraków po czterech latach do Ekstraklasy miał godną oprawę. Wszystkie bilety zostały sprzedane na długo przed meczem, przy Reymonta stawiła się też duża ekipa kibiców gości i w efekcie na obiekcie zasiadło 31 344 widzów.

- Gratuluję Wiśle pierwszego zwycięstwa po powrocie do Ekstraklasy. Na trybunie było to duże i imponujące wydarzenie. Bardzo dziękuję też naszym fanom za kapitalny doping. Ważne, że kibice potrafią się w taki sposób docenić, mimo różnych animozji - podkreślał po spotkaniu Rafał Górak, trener GKS-u.

To było dobre widowisko. Daliśmy sobie i naszym fanom dużo pozytywnych emocji, więc jeszcze raz gratuluję zespołowi oraz kibicom świetnego dopingu. Ten mecz to naprawdę było wydarzenie.

Bartoszowi Nowakowi, pomocnikowi gości, nie przeszkadzały nawet bluzgi tysięcy kibiców rzucane do niego oraz w stronę jego kolegów.

- Atmosfera była świetna, dla takich meczów przychodzi się na stadion jako zawodnik, kibic czy dziennikarz. A czasem, jak ktoś coś brzydszego krzyknie, to niczego to nie zmienia. Na boisku raczej słyszę szum niż konkretne rzeczy. Atmosfera była przednia. Widać, że kibice Wisły przez te kilka lat stęsknili się za Ekstraklasą.

Ekstraklasa. Najwyższa frekwencja na inaugurację w XXI w.

Okazało się, że frekwencja na stadionie Wisły była najwyższa w całej Ekstraklasie, ale również na pozostałych stadionach kibice dopisali. Na meczu Lech Poznań - Cracovia było ich 31 310, spotkanie Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław obejrzało 25 998 osób, a Pogoń Szczecin - Legia Warszawa 20 757. Na pozostałych meczach było kilkanaście tysięcy kibiców, a poniżej 10 tys. obejrzało tylko mecz Raków Częstochowa - Wisła Płock (5 227).

Do rozegrania zostało jeszcze spotkanie Zagłębie Lubin - Piast Gliwice (poniedziałek, godz. 19), ale już teraz wiadomo, że 163 tys. widzów na trybunach (w ośmiu meczach) to najwyższa inauguracyjna frekwencja w XXI w. w Ekstraklasie, bo w poprzednim sezonie wyniosła ona 151,5 tys. widzów.

Wydaje się jednak, że Ekstraklasa w tym sezonie nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Co więcej, prezes Wisły Jarosław Królewski jest gotowy pójść o zakład, że w kolejnym meczu przy Reymonta (z Wisłą Płock) także będzie komplet. - Jestem przekonany, że sprzedamy wszystkie bilety - podkreśla Królewski.

Z Krakowa Piotr Jawor

Wisła Kraków Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Oprawa kibiców Lecha Poznań Monika Wantoła INTERIA.PL

Kibice Górnika Zabrze Grzegorz Wajda East News





Warzocha/ Kaczmarek - Rumsevicius/ Palubinskas. Skrót meczu Polsat Sport