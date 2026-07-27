Wisła Kraków rozbiła bank. Tego w XXI wieku jeszcze nie było

Piotr Jawor

Piotr Jawor

Wisła Kraków zanotowała najwyższą frekwencję w pierwszej kolejce Ekstraklasy, a niewiele mniejsze zainteresowanie na innych stadionach sprawiło, że już teraz wiadomo, iż na inaugurację zanotowano najwyższą średnią na polskich obiektach ekstraklasowych w XXI w.

Piłkarz Wisły Kraków z numerem 10 unosi ręce na tle trybun podczas meczu z GKS Katowice, 31 344 widzów.
Mecz Wisła Kraków - GKS Katowice na stadionie obejrzało 31 344 widzówZUZA TWARDOSZ / 400mm.plNewspix.pl

Powrót Wisły Kraków po czterech latach do Ekstraklasy miał godną oprawę. Wszystkie bilety zostały sprzedane na długo przed meczem, przy Reymonta stawiła się też duża ekipa kibiców gości i w efekcie na obiekcie zasiadło 31 344 widzów.

- Gratuluję Wiśle pierwszego zwycięstwa po powrocie do Ekstraklasy. Na trybunie było to duże i imponujące wydarzenie. Bardzo dziękuję też naszym fanom za kapitalny doping. Ważne, że kibice potrafią się w taki sposób docenić, mimo różnych animozji - podkreślał po spotkaniu Rafał Górak, trener GKS-u.

To było dobre widowisko. Daliśmy sobie i naszym fanom dużo pozytywnych emocji, więc jeszcze raz gratuluję zespołowi oraz kibicom świetnego dopingu. Ten mecz to naprawdę było wydarzenie.
Mariusz Jop, szkoleniowiec Wisły.

Bartoszowi Nowakowi, pomocnikowi gości, nie przeszkadzały nawet bluzgi tysięcy kibiców rzucane do niego oraz w stronę jego kolegów.

- Atmosfera była świetna, dla takich meczów przychodzi się na stadion jako zawodnik, kibic czy dziennikarz. A czasem, jak ktoś coś brzydszego krzyknie, to niczego to nie zmienia. Na boisku raczej słyszę szum niż konkretne rzeczy. Atmosfera była przednia. Widać, że kibice Wisły przez te kilka lat stęsknili się za Ekstraklasą.

Ekstraklasa. Najwyższa frekwencja na inaugurację w XXI w.

Okazało się, że frekwencja na stadionie Wisły była najwyższa w całej Ekstraklasie, ale również na pozostałych stadionach kibice dopisali. Na meczu Lech Poznań - Cracovia było ich 31 310, spotkanie Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław obejrzało 25 998 osób, a Pogoń Szczecin - Legia Warszawa 20 757. Na pozostałych meczach było kilkanaście tysięcy kibiców, a poniżej 10 tys. obejrzało tylko mecz Raków Częstochowa - Wisła Płock (5 227).

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Ekstraklasa

Emocje do samego końca. Wisła Kraków z przytupem wróciła do Ekstraklasy

Piotr Jawor
Piotr Jawor

Do rozegrania zostało jeszcze spotkanie Zagłębie Lubin - Piast Gliwice (poniedziałek, godz. 19), ale już teraz wiadomo, że 163 tys. widzów na trybunach (w ośmiu meczach) to najwyższa inauguracyjna frekwencja w XXI w. w Ekstraklasie, bo w poprzednim sezonie wyniosła ona 151,5 tys. widzów.

Wydaje się jednak, że Ekstraklasa w tym sezonie nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Co więcej, prezes Wisły Jarosław Królewski jest gotowy pójść o zakład, że w kolejnym meczu przy Reymonta (z Wisłą Płock) także będzie komplet. - Jestem przekonany, że sprzedamy wszystkie bilety - podkreśla Królewski.

Z Krakowa Piotr Jawor

Szal klubowy Wisła Kraków trzymany w górze przez kibica na tle tłumu innych kibiców, dominują kolory czerwony, biały i niebieski.
Wisła KrakówGrzegorz Wajda/REPORTER East News
olbrzymia sektorówka przedstawiająca wizerunki dwóch świętych oraz herb KKS Lech Poznań na tle biało-niebiesko-czerwonych barw na trybunie stadionu piłkarskiego, poniżej na murawie widoczna duża flaga z herbem klubu oraz kilka osób z chorągwiami
Oprawa kibiców Lecha PoznańMonika WantołaINTERIA.PL
Tłum kibiców na trybunach stadionu z ogromną flagą z napisem „TORCIDA 1968” i czerwono-biało-niebieskimi barwami oraz licznymi transparentami i banerami zawieszonymi nad sektorem.
Kibice Górnika ZabrzeGrzegorz WajdaEast News


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