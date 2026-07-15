Wielkimi krokami zbliża się powrót Wisły Kraków na boiska Ekstraklasy. Kibice "Białej Gwiazdy" czekali na ten moment aż cztery lata. Poprzedni sezon okazał się jednak przełomowy, a tradycyjnie jednym z motorów napędowych drużyny Mariusza Jopa był Angel Rodado.

Kadra Wisły pod kątem napastników była jednak wyjątkowo wąska. W momencie, gdy w kwietniu Rodado musiał poddać się operacji, trener Jop miał do dyspozycji tylko Jordiego Sancheza. Jak na nawiązanie rywalizacji w Ekstraklasie jest to stanowczo za mało.

W Krakowie postanowiono więc zadbać o wzmocnienie ofensywy. W ostatnich dniach ogłoszono transfer francuskiego skrzydłowego Eliego Youana. Tym razem przyszła pora na klasyczną "dziewiątkę". Nowy piłkarz Wisły ma w swoim CV nawet grę w akademii FC Barcelony.

Wisła Kraków przedstawiła nowego napastnika. To 28-letni Szwajcar

- Jeremy Guillemenot dołącza do Wisły Kraków. Szwajcarski napastnik podpisał umowę obowiązującą do 30 czerwca 2028 roku z możliwością przedłużenia o kolejny sezon - ogłosiła oficjalna witryna Wisły Kraków.

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Guillemenot ma za sobą występy w młodzieżowej reprezentacji Szwajcarii. Nowy nabytek Wisły reprezentował swój kraj na mistrzostwach Europy w 2021 roku. 28-latek ostatnie trzy lata spędził w Servette Genewa, z którym wywalczył Puchar Szwajcarii. W poprzedniej kampanii zanotował 25 występów w lidze oraz siedem goli.

Najbardziej interesującym elementem CV Szwajcara jest jednak epizod w FC Barcelonie. Napastnik Wisły trafił do Katalonii w 2016 roku, po świetnym sezonie w Genewie. Guillemenot w Hiszpanii był przez dwa lata, jednak otarł się jedynie o rezerwy Barcelony i drużynę juniorów, z którą występował w Lidze Młodzieżowej UEFA.

Guillemenot jest już czwartym wzmocnieniem Wisły w tym okienku transferowym. Oprócz niego i wspomnianego wyżej Youana szeregi "Białej Gwiazdy" wcześniej zasilili również bramkarz Marcel Łubik oraz francuski defensor Maxence Maisonneuve. Niewykluczone, że to nie jest koniec transferów przychodzących do beniaminka Ekstraklasy. Drużyna Jopa na start nowego sezonu zagra na swoim terenie z GKS-em Katowice.





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