Wisła Kraków padła ofiarą oszustwa. Mistyfikację odkrył jeden z kibiców

Zawodnicy w Ekstraklasie od wielu lat mogą liczyć na sowite wynagrodzenia. Nasza liga jest coraz bardziej atrakcyjnym miejscem dla zagranicznych piłkarzy. Dla części z nich służy ona jako trampolina do dalszej kariery. Inni czują się w Polsce na tyle dobrze, że finalnie zapuszczają u nas korzenie.

W historii Ekstraklasy jest jednak cała masa ogromnych pomyłek transferowych, piłkarzy bardzo dobrze opłacanych, którzy w ostatecznym rozrachunku nie prezentują na murawie adekwatnego poziomu.

W pamięci wielu kibiców do dzisiaj pozostaje absurdalna sytuacja sprzed lat. Wisła Kraków przed rozpoczęciem sezonu 2013/14 usilnie poszukiwała zwolnień. W pewnym momencie do zespołu Franciszka Smudy na testy przyjechał zawodnik, którego cała dotychczasowa kariera piłkarska okazała się mistyfikacją.

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Kibice "Białej Gwiazdy" przecierali oczy ze zdumienia, gdy ich klub ogłosił przybycie na testy Sorina Oproiescu, awizowanego jako byłego młodzieżowego reprezentanta Rumunii. Duży niepokój w stolicy Małopolski wzbudzał praktyczny brak informacji w sieci na jego temat. Dziwiło to tym bardziej, bo w Wiśle testowany miał być zawodnik z przeszłością w rodzimej Politehnice Timisoara oraz saudyjskim Hajer FC.

Jednym z niewielu materiałów dotyczących Oproiescu była kompilacja promująca umiejętności Oproiescu. Jeden z kibiców Wisły udzielający się na forum "wislakrakow.com" zrobił coś, co przerosło działaczy profesjonalnego klubu. Rezultaty jego prywatnego śledztwa okazały się zadziwiające - materiał umieszczony w serwisie Youtube mający promować Oproiescu był w rzeczywistości kompilacją poczynań kilku serbskich piłkarzy.

Odkrycie to wywołało prawdziwą burzę i masę pytań. Polskie media szybko nazwały go rumuńskim studentem, który chciał oszukać Wisłę Kraków. Na zarzuty na łamach "Faktu" zdecydował się odpowiedzieć sam zainteresowany. Rumun momentalnie zrzucił winę na swojego agenta, który miał się dopuścić nieetycznych praktyk.

- To robota mojego byłego agenta. Takiego cwaniaka, który nie może sobie darować, że być może trafię do Wisły Kraków, a on nie dostanie z tego transferu ani grosza. A według prawa te pieniądze mu się nie należą - opowiadał Oproiescu.

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Działacze Wisły początkowo nie mieli zamiaru wypowiadać się publicznie na temat całej sytuacji. Sam klub wygłosił komunikat, w którym obwieszczono, że "decyzja o testach tego zawodnika została podjęta na podstawie rekomendacji managera piłkarza oraz zebranych materiałów wideo".

Oproiescu ostatecznie dopiął swego i wystąpił w barwach Wisły w sparingowym spotkaniu z Zawiszą Bydgoszcz. Franciszek Smuda wpuścił go na boisko w 50. minucie w miejsce Michała Chrapka. Ostateczny efekt tych testów nie był dla kibiców jakimkolwiek zaskoczeniem. Rumun nie prezentował odpowiedniego poziomu sportowego, a dowodem na to było podsumowanie jego występu w sparingu opublikowanym na Youtube.

Wisła niedługo po zakończeniu sparingu ogłosiła zakończenie testów Oproiescu. Rumun opuścił Polskę z wątpliwą reputacją. Co ciekawe, nie pogrzebało to jego kariery piłkarskiej, którą jednak poprowadził w specyficzny sposób. Jak podpowiada portal "Transfermarkt", tuż po fiasku w Krakowie Oproiescu trafił na Maltę a w kolejnych latach reprezentował barwy licznych klubów z niższych lig włoskich. 38-latek jeszcze w poprzednim sezonie był w kadrze czwartoligowego klubu Olbia Calcio.





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