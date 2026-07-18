Aktualny rok jest wyjątkowym dla całej społeczności Wisły Kraków. Sportowo "Biała Gwiazda" przełamała cztery lata marazmu i powróciła na boiska Ekstraklasy. Dla kibiców jest to również ważny czas pod kątem symbolicznym oraz historycznym.

Wisła Kraków w 2026 roku obchodzi okrągłą, 120. rocznicę swojego powstania. Z tego powodu władze klubu przygotowały dla kibiców różnego rodzaju atrakcje. Jedną z nich było towarzyskie spotkanie. W ubiegłą sobotę na Synerise Arenie Kraków pojawili się zawodnicy walijskiego Wrexham AFC - siódmej drużyny ubiegłego sezonu angielskiej Championship.

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Podopieczni Mariusza Jopa długimi fragmentami grali jak równy z równym ze znacznie wyżej notowanym przeciwnikiem. Wartość zawodników na boisku jednak nie gra, przez co to Wisła była bliska zwycięstwa na swoim terenie. 23 tysiące kibiców zgromadzonych na Synerise Arenie Kraków nie mogło jednak świętować prestiżowego triumfu.

Pluć w brodę mógł sobie zwłaszcza Jordi Sanchez. Hiszpan zastępujący na pozycji numer "dziewięć" kontuzjowanego Angela Rodado powinien w pojedynkę rozstrzygnąć losy meczu. Były napastnik Widzewa Łódź jednak zawiódł. Sanchez nie wykorzystał kilku dogodnych okazji, a w drugiej połowie nie wykorzystał rzutu karnego.

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Bezbramkowy remis z Wrexham nie jest jednak powodem do wstydu. Mało tego, tydzień później ten rezultat wybrzmiał jeszcze dumniej. Wszystko ze względu na kolejny mecz sparingowym Walijczyków. W czasie gdy Wisła rozegrała dwa sparingi z czeskim Artisem Brno (remis 2:2 i wygrana 1:0), niedawny rywal Krakowian mierzył się z legendarnym klubem.

Zawodnicy Wrexham w Helsinkach rozegrali drugi mecz sparingowym tego lata. Przeciwnikiem okazał się Manchester United - trzecia drużyna poprzedniego sezonu Premier League. "Czerwonych Diabłów" nie trzeba przedstawiać nawet mniej zaangażowanym kibicom piłki nożnej.

Ze względu na trwający mundial podopieczni Michaela Carricka na swój pierwszy sparing wyszli w mocno rezerwowym zestawieniu. Pomimo tego, w wyjściowej jedenastce można było znaleźć kilku rozpoznawalnych zawodników. Bo za takich trzeba uznawać m.in. Bryana Mbuemo, Masona Mounta, Harry'ego Maguire'a czy Joshuę Zirkzee.

Faworyci odnieśli jednak zaskakującą porażkę. Prestiżowy triumf dla Wrexham zapewnił w 39. minucie Sam Smith. 28-latek wykorzystał dogranie wzdłuż bramki Lewisa O'Briena i strzałem z najbliższej odległości pokonał spóźnionego Toma Heatona. Manchester United po przerwie wymienił cały skład, lecz młody narybek klubu z Premier League nie był w stanie odrobić strat.

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Wrexham pokonał 1:0 Manchester United, co jest nie lada wyczynem. Kibice Wisły Kraków mogą tym samym z przymrużeniem oka szczycić się, że zaprezentowali się lepiej od drużyny, której wartość wykracza poza wszelkie finansowe realia w naszym środowisku piłkarskim. Co oczywiste, Walijczycy na starcie z "Czerwonymi Diabłami" na pewno wyszli zdecydowanie bardziej zmotywowani niż na pojedynek z polskim klubem.





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