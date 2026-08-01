Polscy piłkarze większość sezonu grają w jesiennej lub wiosennej aurze. Znacznie rzadziej muszą zmagać się z zimowymi oraz letnimi warunkami, ale w sobotę zawodnicy Piasta i Wisły będą musieli stawić czoła upałom, bo w godzinie meczu temperatura w Gliwicach ma wynosić ok. 35 stopni.

- Na pewno trudno będzie się spodziewać tak dużej intensywności w porównaniu z innymi warunkami, bo bieganie w takiej temperaturze ma znaczenie. Pogoda dla obydwu zespołów jest jednak taka sama, więc tym bardziej istotne będzie kontrolowanie meczu poprzez szanowanie piłki. Kto zachowa więcej sił, będzie miał małą przewagę - uważa Jop.

Szkoleniowiec nie przewiduje specjalnych przygotowań do gry w upale. Przy ławce Krakowian tradycyjnie będzie stała lodówka z lodem, poza tym szkoleniowcy obu zespołów mogą spodziewać się przerwy na nawodnienie.

Daniel Myśliwiec, trener Piasta ma swoją teorię dotyczącą takich przerw. Podczas mistrzostw świata wielu selekcjonerów wykorzystywało je na udzielanie wskazówek zawodnikom, ale według Myśliwca w pracy trenera ligowego nie jest to aż tak istotne.

- W reprezentacji trener nie pracuje z daną grupą piłkarzy przez kilka tygodni czy miesięcy i nie ma wypracowanych mechanizmów. Dlatego jedna wskazówka strategiczna może dużo zmienić. Ja wychodzę z założenia, że dobra praca w tygodniu nie wymaga wielu korekt, tylko bardziej wzmocnienia i utrzymania dobrej energii w zespole - mówił Myśliwiec przed meczem z Wisłą.

Lepsze humory w Wiśle Kraków

W dużo lepszej sytuacji przed drugą kolejką są Krakowianie, którzy na inaugurację pokonali GKS Katowice. Z kolei Piast przegrał w Lubinie z Zagłębiem 0:2.

GKS to jest zespół bardziej dojrzały, a w Piaście jest sporo młodych piłkarzy, którzy pokazują się z bardzo dobrej strony. To ciekawy, zbilansowany zespół, który lubi grać do przodu. Przed nami ciekawe spotkanie

Myśliwiec: - Po pierwszej kolejce na pewno nie wyrokowałbym, jaki będzie cały sezon, choć jesteśmy rozczarowani. Myślę jednak, że jesteśmy w stanie to szybko zniwelować, to po prostu kwestia czasu.

PJ

Mariusz Jop Michal Klag East News

Mariusz Jop Artur Barbarowski East News

Trener Daniel Myśliwiec Marcin Bryja/Widzew materiały prasowe





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