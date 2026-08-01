Wisła Kraków gotowa na najgorsze. Prognozy nie pozostawiają wątpliwości

Piotr Jawor

Piotr Jawor

Piasta Gliwice podejmuje dziś Wisłę Kraków (godz. 14:45). W porze meczu zapowiadane są upały, które na pewno nie będą pomagały zawodnikom w grze. - Kto zachowa więcej sił, będzie miał małą przewagę - nie ma wątpliwości Mariusz Jop, szkoleniowiec gości.

Piłkarz Wisły Kraków w czerwonym stroju z uniesionymi rękami podczas meczu, w tle inni zawodnicy na boisku.
Hiszpan Angel Rodado jest przyzwyczajony do wysokich temperatur, ale wielu zawodnikom mogą one przeszkadzaćAFP

Polscy piłkarze większość sezonu grają w jesiennej lub wiosennej aurze. Znacznie rzadziej muszą zmagać się z zimowymi oraz letnimi warunkami, ale w sobotę zawodnicy Piasta i Wisły będą musieli stawić czoła upałom, bo w godzinie meczu temperatura w Gliwicach ma wynosić ok. 35 stopni.

- Na pewno trudno będzie się spodziewać tak dużej intensywności w porównaniu z innymi warunkami, bo bieganie w takiej temperaturze ma znaczenie. Pogoda dla obydwu zespołów jest jednak taka sama, więc tym bardziej istotne będzie kontrolowanie meczu poprzez szanowanie piłki. Kto zachowa więcej sił, będzie miał małą przewagę - uważa Jop.

Szkoleniowiec nie przewiduje specjalnych przygotowań do gry w upale. Przy ławce Krakowian tradycyjnie będzie stała lodówka z lodem, poza tym szkoleniowcy obu zespołów mogą spodziewać się przerwy na nawodnienie.

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Aleksy Kiełbasa

Daniel Myśliwiec, trener Piasta ma swoją teorię dotyczącą takich przerw. Podczas mistrzostw świata wielu selekcjonerów wykorzystywało je na udzielanie wskazówek zawodnikom, ale według Myśliwca w pracy trenera ligowego nie jest to aż tak istotne.

- W reprezentacji trener nie pracuje z daną grupą piłkarzy przez kilka tygodni czy miesięcy i nie ma wypracowanych mechanizmów. Dlatego jedna wskazówka strategiczna może dużo zmienić. Ja wychodzę z założenia, że dobra praca w tygodniu nie wymaga wielu korekt, tylko bardziej wzmocnienia i utrzymania dobrej energii w zespole - mówił Myśliwiec przed meczem z Wisłą.

Lepsze humory w Wiśle Kraków

W dużo lepszej sytuacji przed drugą kolejką są Krakowianie, którzy na inaugurację pokonali GKS Katowice. Z kolei Piast przegrał w Lubinie z Zagłębiem 0:2.

GKS to jest zespół bardziej dojrzały, a w Piaście jest sporo młodych piłkarzy, którzy pokazują się z bardzo dobrej strony. To ciekawy, zbilansowany zespół, który lubi grać do przodu. Przed nami ciekawe spotkanie
uważa Jop.

Myśliwiec: - Po pierwszej kolejce na pewno nie wyrokowałbym, jaki będzie cały sezon, choć jesteśmy rozczarowani. Myślę jednak, że jesteśmy w stanie to szybko zniwelować, to po prostu kwestia czasu.

PJ

Mariusz Jop
Mariusz JopMichal KlagEast News
Łysy mężczyzna w sportowej kurtce z herbem klubu piłkarskiego stoi na tle stadionu, w tle rozmazane sylwetki kibiców i trybuny.
Mariusz JopArtur BarbarowskiEast News
Trener Daniel Myśliwiec bedzie miał jednego pilakrza więcej w kadrze Widzewa
Trener Daniel MyśliwiecMarcin Bryja/Widzewmateriały prasowe


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