Wisła Kraków gotowa na dwa transfery. Jest jedno "ale"

Na ten mecz kibice Wisły czekali cztery lata. Tyle czasu zajął bowiem drużynie powrót do Ekstraklasy, który stał się faktem w niedzielny wieczór. Na inaugurację ligi 13-krotni mistrzowie Polski pokonali u siebie GKS Katowice 2:1.

Jestem zadowolony, ale - jak powiedziałem przed meczem – to jest początek sezonu i można trafić z formą, a później może być różnie, więc podejdźmy do tego spokojnie. To był intensywny mecz, ale trochę w naszym stylu, bo momentami dominowaliśmy i z tego się cieszymy... To dopiero rozgrzewka, jednak jestem bardzo zadowolony z chłopaków. Z tego, jak pokazali się na tle bardziej doświadczonego rywala

- W pierwszej połowie mogliśmy strzelić gola, ale też mogliśmy stracić więcej bramek. Zespół pokazał, że jest w stanie dominować w meczu z mocnym rywalem. Może na początku byliśmy lekko zestresowani, widać było pewną niepewność, ale z czasem graliśmy coraz lepiej i w swoim stylu. Chłopaki dali radę - dodaje.

W spotkaniu z GKS-em w Wiśle zadebiutowało trzech zawodników. Marcel Łubik i Maxence Maisonneuve wyszli w podstawowym składzie, a Elie Youan pojawił sie w drugiej połowie. Wszyscy spisali się obiecująco, ale okazuje się, że Krakowianie są gotowi jeszcze inne transfery.

- Mamy miejsce dla dwóch zawodników, ale zobaczymy, czy będziemy ich sprowadzali. Widać, że nasz zespół wygląda bardzo ciekawie. Dla nas kompozycja drużyny jest ważniejsza niż ściąganie piłkarzy, którzy mogliby to zaburzyć - mówi Interii Królewski.

Jednym z nowych zawodników może być Jocelyn Janneh. Wisła jest nim mocno zainteresowana i zupełnie tego nie ukrywa, ale decyzja jeszcze nie została podjęta. - Dajemy sobie maksymalnie czas do środy - zaznacza Królewski.

Wisła Kraków. Królewski: Cały czas byliśmy klubem ekstraklasowym, ale na zesłaniu

Oprócz transferów, całą ekipę Wisły Kraków w ostatnim czasie mocno zajmowały kwestie związane z organizacją meczu. Ekstraklasa ma bowiem zupełnie inne wymagania niż I liga, ale Królewski podkreśla, że w klubie nikogo nic nie zaskoczyło.

- Powiem więcej - my cały czas byliśmy klubem ekstraklasowym, ale na zesłaniu. Mieliśmy przecież u siebie mecze Szachtara Donieck, a także nasze mecze europejskich pucharów. Na co dzień mieliśmy przy Reymonta większą piłkę - zaznacza prezes Wisły.

Z Krakowa Piotr Jawor

Jarosław Królewski Wojciech Matusik East News

Jarosław Królewski WOJCIECH MATUSIK / POLSKAPRESS/Polska Press/East News East News

Jarosław Królewski Michal Klag East News





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