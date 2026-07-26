Wisła Kraków - GKS Katowice. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Mecz Wisła Kraków - GKS Katowice w ramach 1. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj 26 lipca o godzinie 20:15 na na stadionie im. Henryka Reymana w Krakowie. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanałach CANAL+ 4K Ultra i CANAL+ Sport 3. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Wisła Kraków - GKS Katowice. Zmiany, transfery oraz forma w trakcie przygotowań

Wisła Kraków po czterech sezonach spędzonych na poziomie Betclic I ligi wraca do PKO BP Ekstraklasy. W minionym sezonie piłkarze spod Wawelu bardzo pewnie wygrali zmagania na zapleczu, udowadniając swoje aspiracje. Przed powrotem do elity w drużynie zatrzymano wszystkich kluczowych piłkarzy, a dodatkowo udało się ją wzmocnić transferami Elie Youana, Maxence'a Maisonneuve'a, Jeremy'ego Guillemenota, Oumara Conte czy Marcela Łubika.

W siedmiu przedsezonowych sparingach Wisła prezentowała się dosyć przeciętnie. Wygrała trzy z nich, dwa zremisowała i dwa przegrała, ale mecze o stawkę to jednak zupełnie inna kwestia.

GKS Katowice w trakcie letnich przygotowań odbył aż sześć gier kontrolnych i wypadł w nich nieco lepiej od wiślaków. Odniósł cztery zwycięstwa, zaliczył remis i doznał jednej porażki. Katowiczanie mają już także za sobą jeden oficjalny mecz w ramach eliminacji Ligi Konferencji, w którym przegrali z MSK Zilina 1:2.

Klub latem dokonał kilku wzmocnień, takich jak sprowadzenie m.in. Pau Resty za 500 tys. euro z Korony Kielce czy Bartosza Wolskiego z Motoru Lublin za 100 tys. Najważniejsze jest jednak to, że "Gieksa" zatrzymała najważniejszych zawodników poprzedniego sezonu.

Oba zespoły po raz ostatni mierzyły się trzy niespełna trzy lata temu jeszcze na zapleczu Ekstraklasy. Wówczas w rundzie jesiennej 3:2 wygrała u siebie Wisła, z kolei wiosną 5:2 triumfował u siebie GKS. Piłkarze z Katowic aż od 1997 roku czekają na wygraną przy Reymonta. Czy tym razem uda im się wreszcie wygrać, a może gospodarze zanotują wymarzony powrót do elity?

Wisła Kraków - GKS Katowice. O której i gdzie obejrzeć mecz? [TRANSMISJA]

Mecz Wisła Kraków - GKS Katowice w ramach 1. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj 26 lipca o godzinie 20:15 na na stadionie im. Henryka Reymana w Krakowie. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanałach CANAL+ 4K Ultra i CANAL+ Sport 3. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online.

Angel Rodado Marcin Golba AFP

Lukas Klemenz i Bartosz Nowak w barwach GKS-u Katowice cieszący się z gola MATEUSZ WIEWIORKA/400MM.PL Newspix.pl





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