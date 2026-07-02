Wisła Kraków dokonała głośnego transferu. Powrót legendy potwierdzony
Wisła Kraków w czwartek ogłosiła kolejny transfer, który z pewnością ucieszy kibiców tego klubu. Po siedmiu latach przerwy do "Białej Gwiazdy" wrócił Patryk Małecki. Były reprezentant Polski będzie zawodnikiem trzecioligowych rezerw Wisły, gdzie będzie pełnił rolę mentora dla młodszych zawodników.
Kibice Wisły Kraków myśląc o legendach swojego klubu w XXI wieku mają spory wybór. Spora część sympatyków "Białej Gwiazdy" chętnie wskazałaby Patryka Małeckiego. Skrzydłowy urodzony w Suwałkach nigdy nie ukrywał swojego głębokiego przywiązania do Wisły, co wielokrotnie wzbudzało duże kontrowersje.
37-latek ostatni sezon spędził w Avii Świdnik, z którą wywalczył awans na poziom drugiej ligi. Małecki i spółka dodatkowo zrobili furorę w rozgrywkach Pucharu Polski, gdzie dotarli aż do 1/4 finału i nastręczyli dużych trudności Rakowowi Częstochowa.
Małecki w Avii nie będzie już jednak występował. W czwartek ogłoszono jego powrót do Wisły Kraków. Były reprezentant Polski będzie występował w trzecioligowych rezerwach "Białej Gwiazdy", w których będzie spełniał m.in. rolę mentora dla młodszych graczy.
Patryk Małecki wraca do Wisły Kraków. Legenda zagra w rezerwach "Białej Gwiazdy"
- Patryk Małecki ponownie w Wiśle Kraków! Po siedmiu latach ponownie będzie reprezentował barwy Białej Gwiazdy. 37-letni zawodnik dołącza do zespołu rezerw, występującego w Betclic 3. lidze, gdzie swoim doświadczeniem będzie wspierał rozwój młodych piłkarzy - ogłosił krakowski klub za pośrednictwem platformy "X".
Małecki z przerwami reprezentował barwy Wisły Kraków łącznie przez blisko 12 lat. W tym czasie skrzydłowy świętował z "Białą Gwiazdą" trzy tytuły mistrza Polski, a także z sukcesami występował w rozgrywkach europejskich.
Jego ostatnia przygoda z Wisłą zakończyła się w 2018 roku. Małecki wówczas przeniósł się najpierw do słowackiego Spartaka Trnava, a później reprezentował barwy Zagłębia Sosnowiec, Stali Rzeszów oraz wspomnianej już Avii Świdnik.
Drugi zespół Wisły Kraków już wkrótce rozpocznie swój trzeci z rzędu sezon w czwartej grupie trzeciej ligi. Gra na tym szczeblu rozgrywkowym stanowi dla młodych zawodników Wisły dobry poligon doświadczalny, bowiem właśnie ta grupa trzeciej ligi uchodzi w opinii wielu za najbardziej wymagającym ze wszystkich czterech aktualnie istniejących.