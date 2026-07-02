Kibice Wisły Kraków myśląc o legendach swojego klubu w XXI wieku mają spory wybór. Spora część sympatyków "Białej Gwiazdy" chętnie wskazałaby Patryka Małeckiego. Skrzydłowy urodzony w Suwałkach nigdy nie ukrywał swojego głębokiego przywiązania do Wisły, co wielokrotnie wzbudzało duże kontrowersje.

37-latek ostatni sezon spędził w Avii Świdnik, z którą wywalczył awans na poziom drugiej ligi. Małecki i spółka dodatkowo zrobili furorę w rozgrywkach Pucharu Polski, gdzie dotarli aż do 1/4 finału i nastręczyli dużych trudności Rakowowi Częstochowa.

Małecki w Avii nie będzie już jednak występował. W czwartek ogłoszono jego powrót do Wisły Kraków. Były reprezentant Polski będzie występował w trzecioligowych rezerwach "Białej Gwiazdy", w których będzie spełniał m.in. rolę mentora dla młodszych graczy.

Patryk Małecki wraca do Wisły Kraków. Legenda zagra w rezerwach "Białej Gwiazdy"

- Patryk Małecki ponownie w Wiśle Kraków! Po siedmiu latach ponownie będzie reprezentował barwy Białej Gwiazdy. 37-letni zawodnik dołącza do zespołu rezerw, występującego w Betclic 3. lidze, gdzie swoim doświadczeniem będzie wspierał rozwój młodych piłkarzy - ogłosił krakowski klub za pośrednictwem platformy "X".

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Małecki z przerwami reprezentował barwy Wisły Kraków łącznie przez blisko 12 lat. W tym czasie skrzydłowy świętował z "Białą Gwiazdą" trzy tytuły mistrza Polski, a także z sukcesami występował w rozgrywkach europejskich.

Jego ostatnia przygoda z Wisłą zakończyła się w 2018 roku. Małecki wówczas przeniósł się najpierw do słowackiego Spartaka Trnava, a później reprezentował barwy Zagłębia Sosnowiec, Stali Rzeszów oraz wspomnianej już Avii Świdnik.

Drugi zespół Wisły Kraków już wkrótce rozpocznie swój trzeci z rzędu sezon w czwartej grupie trzeciej ligi. Gra na tym szczeblu rozgrywkowym stanowi dla młodych zawodników Wisły dobry poligon doświadczalny, bowiem właśnie ta grupa trzeciej ligi uchodzi w opinii wielu za najbardziej wymagającym ze wszystkich czterech aktualnie istniejących.

Patryk Małecki za czasów gry w Wiśle Kraków Janek Skarżyński AFP

Wisła Kraków Grzegorz Wajda East News





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