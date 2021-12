Zarówno Wisła Kraków, jak i Bruk-Bet Termalica Nieciecza znajdują się w dolnych rejonach tabeli. W czterech ostatnich meczach drużyny wywalczyły ledwie jedno "oczko". Kto zwycięży i poprawi sobie nastrój przed długą przerwą zimową?





Wisła - Bruk-Bet Termalica. Ostatnie wyniki i tabela PKO Ekstraklasy

Wisła to obecnie czternasta drużyna PKO Ekstraklasy z dorobkiem 18 punktów. Wisła Kraków w poprzedniej kolejce przegrała w Lubinie z Zagłębiem 1-2. Ogółem Wisła po raz ostatni triumfowała w PKO Ekstraklasie na początku listopada, kiedy to pokonała Cracovię 1-0.



Wisła Kraków wygrała w aktualnej kampanii pięć meczów, w tym trzy na własnym stadionie. W pięciu poprzednich domowych meczach PKO Ekstraklasy Wisła wywalczyła cztery punkty. Wisła nie wygrała z Bruk-Bet Termalicą u siebie w dwóch poprzednich grach.



ZOBACZ TEŻ: Wisła w coraz większych opałach. Co z trenerem Adrianem Gul'ą?



Bruk-Bet Termalica z dwunastoma "oczkami" na koncie znajduje się w strefie spadkowej PKO Ekstraklasy. Warto zwrócić uwagę, że Bruk-Bet Termalica rozegrała jedno spotkanie mniej od Warty Poznań i Górnika Łęczna, które są wyżej w tabeli i mają trzy punkty więcej. Bruk-Bet Termalica spośród wszystkich drużyn PKO Ekstraklasy najdłużej czeka na ligowe zwycięstwo, bo od pięciu meczów.

Na początku tygodnia Bruk-Bet Termalica poinformowała o zwolnieniu trenera Mariusza Lewandowskiego. Tymczasowym szkoleniowcem drużyny został Waldemar Piątek. Bruk-Bet Termalica Nieciecza w meczach wyjazdowych spisuje się fatalnie i jako jedyna drużyna w PKO Ekstraklasie nie wygrała nawet meczu, łącznie zbierając cztery "oczka" na terenie rywali.



Wisła - Bruk-Bet Termalica. Gdzie oglądać transmisję tv i online live stream?

Mecz Wisła - Bruk-Bet Termalica odbędzie się w piątek 17 grudnia. Początek spotkania o godzinie 18.00. Transmisja w tv na kanałach Canal+Sport, Canal+Sport 3 oraz nSport+.

Spotkanie Wisła - Bruk-Bet Termalica Nieciecza będzie można oglądać również online live stream na canalplus.com

