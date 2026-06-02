Wisła i Wieczysta zrobiły to razem. To jednak nie koniec. Będzie jeden mecz

Paweł Nowak

Po awansie Wisły Kraków, Śląska Wrocław oraz Wieczystej Kraków do PKO BP Ekstraklasy nadszedł czas na poznanie ostatniego przyszłorocznego beniaminka Betlic 1. Ligi. Po Unii Skierniewice oraz Warcie Poznań do baraży przystąpiły cztery drużyny. W półfinałach lepsi okazali się piłkarze Podbeskidzia Bielsko-Biała oraz Sandecji Nowy Sącz. To właśnie któraś z tych ekip w przyszłym sezonie będzie grać w wyższej lidze. O wszystkim zdecyduje jeden, finałowy mecz.

Piłka nożna: Podbeskidzie Bielsko-Biała i Sandecja Nowy Sącz
Podbeskidzie Bielsko-Biała oraz Sandecja Nowy Sącz będą grać w Betlic 1. Lidze

Bardzo blisko jest już piłkarski sezon 2025/2026. W Polsce rozstrzygnięte są już praktycznie wszystkie kwestie. Jakiś czas temu poznaliśmy mistrza kraju, a również ekipy, które z PKO BP Ekstraklasą się pożegnają. Nie inaczej wszystko odbyło się w Betclic 1. Lidze, gdzie awans wywalczyły zespoły Wisły Kraków oraz Śląska Wrocław. Do tej dwójki po barażach dołączyła również Wieczysta Kraków.

Podobnie sprawa wyglądała także w Betclic 2. Lidze. Tam bezpośredni awans do wyższej klasy rozgrywkowej uzyskali piłkarze Unii Skierniewice, a także Warty Poznań. Wzorcem wspomnianych rozgrywek trzecią ekipę poznamy po rozegraniu baraży. W spotkaniach półfinałowych spotkały się ze sobą Podbeskidzie Bielsko-Biała, drugi zespół Śląska Wrocław, Olimpii Grudziądz i Sandecji Nowy Sącz.

Oba mecze zaplanowano na wtorek 2 czerwca. Jako pierwsi do gry ruszyli gracze z Beskid, a także z Dolnego Śląska. Rywalizacja rozpoczęła się "z wysokiego C", bowiem już w 2. minucie do siatki trafił Michał Milewski. Taki rezultat utrzymywał się do końca pierwszej połowy.

W drugiej jednak doszło do prawdziwego rollercoastera. W 49. minucie na listę strzelców wpisał się Marcin Urynowicz, dzięki czemu tablica wyników wskazywała 1:1. Rywalizacja była bardzo wyrównana, a żadna z ekip nie potrafiła zdobyć drugiego gola. Do przełomu doszło w 76. minucie. Wówczas dla Beskidzkiej ekipy po raz drugi trafił Urynowicz. Ostatecznie Podbeskidzie wygrało 2:1 i zameldowało się w finale baraży.

Emocje w drugim półfinale. Decydował gol w końcówce

Drugi półfinał również nie zawiódł. Co prawda, pierwsza połowa nie przyniosła ze sobą żadnych trafień, to druga była dla kibiców miłą niespodzianką - przynajmniej dla tych przyjezdnych. Dla Sandecji po godzinie gry trafił Tomasz Kolbon. Niespełna 10 minut później ku uciesze gospodarzy trafił Dominik Frelek.

Wydawało się, że podstawowy czas gry nie będzie wystarczający, by poznać zwycięzcę. W Grudziądzu jednak celebrowali goście. W 93. minucie gigantyczne powody do radości miał Wiktor Pleśnierowicz oraz Sandecja Nowy Sącz. Defensor ustalił wynik meczu na 2:1, czym sprawił, że to właśnie jego klub powalczy o Betclic 1. Ligę.

W wielkim finale zmierzą się ze sobą Podbeskidzie Bielsko-Biała oraz Sandecja Nowy Sącz.

