Wieszczą hit transferowy wewnątrz Ekstraklasy. Kilka tygodni walki, kibice czekają na komunikat

Po kompletnie nieudanym sezonie 2023/24 Raków Częstochowa zabrał się do intensywnej pracy nad wzmocnieniem kadry przed kolejną kampanią. "Medaliki" zaczęły od sprowadzenia Marka Papszuna , który po roku przerwy wraca do Częstochowy i znów obejmie pierwszą drużynę. Eksperyment z Dawidem Szwargą nie sprawdził się kompletnie.

Zarząd klubu ustalił, że kadra potrzebuje wielu wzmocnień, aby w przyszłym sezonie włączyć się do walki o mistrzostwo Polski. "Medaliki" zdążyły już przeprowadzić trzy ważne operacje, a klub wzmocnili Adriano, Kristoffer Klaesson i Vasilios Sourlis . Na tym jednak nie zamierzają poprzestawać.

Raków finalizuje głośny transfer. Patryk Makuch czeka już na testy medyczne

Tomasz Włodarczyk z redakcji "Meczyki.pl" przekazał we wtorek, że Raków jest o krok kolejnego transferu. Ten media określają wręcz mianem hitu. Do Częstochowy ma trafić Patryk Makuch. Według dziennikarza Raków i Cracovia osiągnęły już pełne porozumienie w kwestii transferu. Do jego finalizacji brakuje już tylko, aby ofensywny pomocnik przeszedł testy medyczne.