W sześć lat od "okręgówki" do Ekstraklasy - tak niesamowitą drogę przeszła Wieczysta, która w ubiegłym sezonie wywalczyła sobie awans do najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce. Tym samym w kampanii 2026/27 w Ekstraklasie występowac będą aż trzy drużyny z Krakowa, licząc też Cracovię i Wisłę Kraków.

Wieczysta z awansem. Aż trzy ekipy z Krakowa w Ekstraklasie

Jeszcze kilka tygodni temu spekulowano, czy Wieczysta w takiej formie się nie rozpadnie. Miało to związek z plotkami dotyczącymi właściciela - Wojciecha Kwietnia, który miał rozważać przejęcie części udziałów w "Białej Gwieździe". Ostatecznie z tego pomysłu zrezygnował.

Tym samym Wieczysta może skupić się na wzmacnianiu kadry przed wymaganiami, z jakimi zetknie się w Ekstraklasie. Do tego w ostatnim czasie dochodzi do ważnych zmian w jej strukturze. Nowym wiceprezesem został Sławomir Peszko. Ogłoszono także, że ekipa z Krakowa spełnia warunki licencyjne, aby grać w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce.

A to nie było takie oczywiste, ponieważ zarządzany przez Kwietnia klub nie ma wciąż nawet własnego stadionu, czy akademii piłkarskiej. Ogłoszono za to przełomową zmianę, która była jednym z wymogów do gry w Ekstraklasie.

Przełomowa zmiana. Wieczysta opublikowała komunikat

We wtorek 30 czerwca Wieczysta Kraków w oficjalnym komunikacie przekazała, że stała się spółką akcyjną. Tym samym nastąpił definitywny koniec jej funkcjonowania jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Przedstawiono przy tym szczegółowy skład zarządu.

W skład Zarządu Wieczysta Kraków S.A. wchodzą: • Andrzej Turecki – Prezes Zarządu • Sławomir Peszko – Wiceprezes Zarządu • Łukasz Ścigalski – Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych Jedynym akcjonariuszem spółki pozostaje SKF „Wieczysta” Kraków. To kolejny krok w rozwoju i profesjonalizacji klubu.

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Spółka akcyjna to forma prawna i organizacyjna będąca jednym z wymogów licencyjnych Ekstraklasy. Ma ona na celu uporządkowanie struktur w klubach zawodowych.

Pierwotnie Wieczysta nie otrzymała licencji na grę w Ekstraklasie, a przekształcenie klubu w spółkę akcyjną było jednym z wymogów, aby decyzja została zmieniona na jej korzyść. Spotkania ligowe ma ona rozgrywać przy ul. Reymonta, dzieląc stadion z Wisłą Kraków.





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