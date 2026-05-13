Wielkie zmiany w klubie Ekstraklasy. To znane nazwisko

Jakub Sekuła

Jakub Sekuła

Wedlug informacji uzyskanych przez Interię Veljko Nikitović w najbliższych dniach zostanie ogłoszony jako nowy dyrektor sportowy Motoru Lublin. Serb już teraz przygląda się pracy trenera Stolarskiego i niebawem zostanie ogłoszony.

article cover
Karol CzubakMarian Zubrzycki PAP

45-letni Serb pracował w Arce Gdynia dwa lata i po roku świętował z nią wspólnie awans do PKO BP Ekstraklasy. Za jego kadencji do Gdynii trafiło kilku bardzo ciekawych zawodników między innymi: Kamil Jakubczyk, Sebastian Kerk, czy Oskar Kubiak.

Poważne zmiany w klubie z Ekstraklasy. Znamy nazwisko

Nazwisko Serba było od dłuższego czasu łączone z Motorem, dla którego będzie to powrót do województwa lubelskiego. Wcześniej przez ponad dwanaście lat jako zawodnik był związany z Górnikiem Łęczna, gdzie po skończeniu kariery został najpierw asystentem trenera, apotem prezesem klubu.

Mocne wyznanie Bońka ws. Papszuna. Jedno pytanie. Nie może tego zrozumieć

Po dwóch latach nadszedł moment, by się pożegnać. - Cieszę się, że mogłem pracować w Arce Gdynia i na pewno zapamiętam ten czas. Dziękuję wszystkim w Klubie za współpracę i wsparcie - tak z Arką pożegnał się Nikitović.

Arkę czeka dzisiaj arcyważne spotkanie w kontekście walki o utrzymanie z Górnikiem Zabrze. Żółto-niebiescy plasują się obecnie na 17. lokacie i do bezpiecznej pozycji tracą cztery punkty. W przypadku dzisiejszej przegranej ich sytuacja będzie bardzo ciężka.

Zobacz również:

Roony Bardghji nie pojedzie na mundial 2026. Czy to skutki meczu Szwecja - Polska?
Reprezentacja

Zaskakujące skutki meczu z Polską. Decyzja ws. mundialu. Burza w Szwecji

Tomasz Brożek
Tomasz Brożek

Z kolei Motor w poprzedniej kolejce pewnie pokonał Wisłę Płock 4:0 i jest już bardzo blisko utrzymania się w najwyższej lidze rozgrywkowej na kolejny sezon.

Piłkarze w żółtych koszulkach świętują zdobycie gola podczas meczu na stadionie, skupieni wokół zawodnika z numerem 9.
Piłkarze Motoru LublinMarian Zubrzycki PAP
Mężczyzna z krótkimi, ciemnymi włosami i brodą w granatowej bluzie z identyfikatorem na szyi, spoglądający w stronę obiektywu na tle rozmytego tłumu.
Veljko NikitovićMateusz SobczakNewspix.pl
Tomasz Hajto: Piotr Zieliński jest w życiowej formie. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja