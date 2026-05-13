Wielkie zmiany w klubie Ekstraklasy. To znane nazwisko

45-letni Serb pracował w Arce Gdynia dwa lata i po roku świętował z nią wspólnie awans do PKO BP Ekstraklasy. Za jego kadencji do Gdynii trafiło kilku bardzo ciekawych zawodników między innymi: Kamil Jakubczyk, Sebastian Kerk, czy Oskar Kubiak.

Nazwisko Serba było od dłuższego czasu łączone z Motorem, dla którego będzie to powrót do województwa lubelskiego. Wcześniej przez ponad dwanaście lat jako zawodnik był związany z Górnikiem Łęczna, gdzie po skończeniu kariery został najpierw asystentem trenera, apotem prezesem klubu.

Po dwóch latach nadszedł moment, by się pożegnać. - Cieszę się, że mogłem pracować w Arce Gdynia i na pewno zapamiętam ten czas. Dziękuję wszystkim w Klubie za współpracę i wsparcie - tak z Arką pożegnał się Nikitović.

Arkę czeka dzisiaj arcyważne spotkanie w kontekście walki o utrzymanie z Górnikiem Zabrze. Żółto-niebiescy plasują się obecnie na 17. lokacie i do bezpiecznej pozycji tracą cztery punkty. W przypadku dzisiejszej przegranej ich sytuacja będzie bardzo ciężka.

Z kolei Motor w poprzedniej kolejce pewnie pokonał Wisłę Płock 4:0 i jest już bardzo blisko utrzymania się w najwyższej lidze rozgrywkowej na kolejny sezon.

