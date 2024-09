Wielkie zamieszanie z meczem Ekstraklasy. Jest decyzja odnośnie kary

Co prawda ulewne deszcze, powodujące powodzie dotknęły zachodnią część naszego kraju, to jednak także w Krakowie opady mogły wpłynąć na rywalizację sportową.

Stało się tak w wypadku spotkania ósmej kolejki PKO BP Ekstraklasy , w który Cracovia miała podjąć 14 września Pogoń . Przed południem w Krakowie doszło do ogromnej ulewy. Cześć infrastruktury stadionowej uległa zalaniu.

Będący jednak przed stadionem kibice, tuż przed rozpoczęciem gry, w liczbie około dwóch tysięcy, wtargnęli na trybuny i do końca go obserwowali. Było to niezgodne z przepisami o organizacji imprezy masowej.