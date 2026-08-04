Wielkie święto w Wiśle Kraków. Wyjątkowy "hat-trick". Absolutna deklasacja

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Wisła Kraków ma powody do świętowania. Jej przedstawiciele całkowicie zdominowali bowiem XXXI Plebiscyt "Piłkarskie Orły Małopolski", zgarniając wszystkie trzy najważniejsze nagrody. Współautorem tego wyjątkowego "hat-tricka" jest między innymi największy as "Białej Gwiazdy" - Angel Rodado. W jego przypadku wypada już mówić o absolutnej deklasacji, którą Hiszpan urządził swoim rywalom. I to nie pierwszy raz.

Angel Rodado w czerwonej koszulce Wisły Kraków, z opaską kapitana, przy bramce po zdobyciu gola.
Angel Rodado w barwach Wisły KrakówGrzegorz Wajda/REPORTERReporter

Wiemy już, kto indywidualnie brylował na małopolskich boiskach w sezonie 2025/26. Przynamniej wedle Plebiscytu "Piłkarskie Orły". Ostateczny werdykt przekazał na swojej stronie internetowej Małopolski Związek Piłki Nożnej. Jak się okazje, rywalizację o statuetki zdominowała Wisła Kraków, zgarniając komplet nagród.

- Angel Rodado, Dominika Skibińska i Mariusz Jop triumfują w XXXI Plebiscycie "Piłkarskie Orły Małopolski". Reprezentanci Wisły Kraków, zdaniem kibiców, zasłużyli na miano najlepszego piłkarza, piłkarki i trenera sezonu 2025/2026 w Małopolsce - czytamy w oficjalnym komunikacie.

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Wisła Kraków dominuje w plebiscycie "Piłkarskie Orły Małopolski"

W przypadku Angela Rodado jest to już trzeci tytuł z rzędu. Jak podkreśla MZPN, hiszpański snajper "Białej Gwiazdy" krótko mówiąc "zdeklasował konkurencję, zdobywając aż 46 procent wszystkich oddanych głosów w swojej kategorii".

W najlepszej trójce znaleźli się także: piłkarz Cracovii Oskar Wójcik oraz klubowy partner triumfatora plebiscytu - Kacper Duda.

Serię trzech wygranych z rzędu notowała za to dotąd wśród pań piłkarka KS UJ - Anna Zapała, która tym razem musiała jednak zadowolić się drugim miejscem, ustępując właśnie Dominice Skibińskiej z kobiecej drużyny Wisły. Trzecia lokata przypadła w udziale reprezentantce Jagiellonek - Wiktorii Kaczmarek.

Mariusz Jop wyprzedził natomiast Lukę Elsnera - byłego już szkoleniowca Cracovii oraz Tomaszę Kuźmę z Podhala Nowy Targ. W ten sposób został nagrodzony za to, że po czterech latach oczekiwania błyszcząca pod jego wodzą Wisła Kraków wróciła na salony PKO BP Ekstraklasy.

Na inaugurację tegorocznych rozgrywek "Biała Gwiazda" pokonała u siebie 2:1 GKS Katowice. W 2. kolejce Angel Rodado i spółka przegrali natomiast po wielce widowiskowym spotkaniu z Piastem Gliwice 3:4.

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Angel RodadoGrzegorz Wajda/REPORTEREast News
Mariusz Jop
Mariusz JopMarcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP


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