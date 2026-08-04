Wielkie święto w Wiśle Kraków. Wyjątkowy "hat-trick". Absolutna deklasacja

Wiemy już, kto indywidualnie brylował na małopolskich boiskach w sezonie 2025/26. Przynamniej wedle Plebiscytu "Piłkarskie Orły". Ostateczny werdykt przekazał na swojej stronie internetowej Małopolski Związek Piłki Nożnej. Jak się okazje, rywalizację o statuetki zdominowała Wisła Kraków, zgarniając komplet nagród.

- Angel Rodado, Dominika Skibińska i Mariusz Jop triumfują w XXXI Plebiscycie "Piłkarskie Orły Małopolski". Reprezentanci Wisły Kraków, zdaniem kibiców, zasłużyli na miano najlepszego piłkarza, piłkarki i trenera sezonu 2025/2026 w Małopolsce - czytamy w oficjalnym komunikacie.

Wisła Kraków dominuje w plebiscycie "Piłkarskie Orły Małopolski"

W przypadku Angela Rodado jest to już trzeci tytuł z rzędu. Jak podkreśla MZPN, hiszpański snajper "Białej Gwiazdy" krótko mówiąc "zdeklasował konkurencję, zdobywając aż 46 procent wszystkich oddanych głosów w swojej kategorii".

W najlepszej trójce znaleźli się także: piłkarz Cracovii Oskar Wójcik oraz klubowy partner triumfatora plebiscytu - Kacper Duda.

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Serię trzech wygranych z rzędu notowała za to dotąd wśród pań piłkarka KS UJ - Anna Zapała, która tym razem musiała jednak zadowolić się drugim miejscem, ustępując właśnie Dominice Skibińskiej z kobiecej drużyny Wisły. Trzecia lokata przypadła w udziale reprezentantce Jagiellonek - Wiktorii Kaczmarek.

Mariusz Jop wyprzedził natomiast Lukę Elsnera - byłego już szkoleniowca Cracovii oraz Tomaszę Kuźmę z Podhala Nowy Targ. W ten sposób został nagrodzony za to, że po czterech latach oczekiwania błyszcząca pod jego wodzą Wisła Kraków wróciła na salony PKO BP Ekstraklasy.

Na inaugurację tegorocznych rozgrywek "Biała Gwiazda" pokonała u siebie 2:1 GKS Katowice. W 2. kolejce Angel Rodado i spółka przegrali natomiast po wielce widowiskowym spotkaniu z Piastem Gliwice 3:4.

Angel Rodado Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Mariusz Jop Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP





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