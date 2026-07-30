Skorża to jeden z nielicznych polskich szkoleniowców zatrudnianych za granicą. W naszym kraju prowadził największe kluby - Wisłę Kraków, Legię Warszawa i Lecha Poznań. Zanim trafił do Japonii, pracował w Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Po drugiej przygodzie z Lechem Poznań (2021-2022) rozstał się z tym klubem z powodów osobistych. Pół roku później przyjął ofertę Urawa Red Diamonds.

Pierwszy pobyt w Japonii był bardzo udany. W J. League Urawa zajęła czwarte miejsce i dotarła do finału J. League Cup. Jednak największy triumf odniosła w Azjatyckiej Lidze Mistrzów. To był zresztą specyficzne sezon, bo ta edycja pucharów została przerwana w kwietniu 2022 roku, a dokończona niemal rok później. Powodem była kolejna odmiana koronawirusa, a także zimowe mistrzostwa świata w Katarze.

Polski trener wygrał Ligę Mistrzów

W każdym razie pod wodzą Skorży, który pracował tam razem z asystentem Rafałem Janasem (synem Pawła, byłego selekcjonera) Urawa dotarła do finału, którym pokonała Al-Hilal (1:1, 1:0). Potem w klubowych mistrzostwach świata japońska drużyna zajęła czwarte miejsce.

Skorża został zwolniony pod koniec stycznia 2024 roku, ale już dziewięć miesięcy później wrócił na stanowisko. Tym razem przygoda z Urawa nie była już tak owocna. W 2025 roku drużyna zajęła siódme miejsce, a także dotarła do ćwierćfinału J. League Cup i Pucharu Cesarza. Klubowe Mistrzostwa Świata po trzech porażkach zakończyła na fazie grupowej.

54-letni trener pozostał na stanowisku i rozpoczął kolejny sezon. Specyficzny, bo w Japonii postanowiono przejść na system jesień-wiosna. Ligę podzielono na dwie grupy i rozegrano 18 kolejek. Zwycięzca jednej grupy grał ze zwycięzcą drugiej o mistrzostwo, zespoły z drugich miejsc o trzecią pozycję itd..

Maciej Skorża wraca do Polski, w tle licencja UEFA Pro

Polski szkoleniowiec zakończył przygodę po 12. kolejkach w kwietniu 2026 roku i od tej pory był bez pracy. W weekend pojawił się na ogólnopolskiej konferencji trenerów z licencją UEFA Pro. Szkoleniowcy muszą w ciągu trzech lat uzbierać 15 punktów, by dyplom przyznawany przez Szkołę Trenerów PZPN był aktualny. Udział w tak dużej konferencji daje aż dziesięć punktów, więc nic dziwnego, że wzięło w niej udział ponad 250 szkoleniowców.

Zapytaliśmy trenera Skorżę o przyszłość, ale nie za bardzo chciał o tym rozmawiać. Powiedział jedynie, że "jest na razie niedostępny". Nie zanosi się też na jego powrót do japońskiej ekstraklasy, choć szkoleniowiec chyba wyrobił niezłą markę rodzimej myśli szkoleniowej, bo już kilku polskich trenerów było rozważanych do objęcia japońskich zespołów.

Maciej Skorża Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Maciej Skorża AFP

Maciej Skorża Yuichi YAMAZAKI / AFP AFP





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