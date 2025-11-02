Wielkie przychody, ogromne wydatki na transfery i klapa sportowa. Kryzysowy polski klasyk

Dla wielu kibiców polskiej piłki ligowej rywalizacja tych klubów sprzed 30 lat staje się powoli prehistorią, a co najmniej średniowieczem. To wtedy jednak na krótko, bo na trzy sezony, kwestie mistrza kraju rozstrzygały między sobą Legia i Widzew. Najpierw lepsi byli legioniści (1995), ale potem dwukrotnie Widzew zagrał na nosie rywalowi, wygrał na jego boisku (w tym słynne 3:2 w 1997 roku) i zdobył ostatnie dwa tytuły w historii klubu.

Później losy obu drużyn potoczyły się zupełnie inaczej. Widzew targany problemami finansowymi w 2015 roku zbankrutował. Dzięki kibicom powstał jak feniks z popiołów i w 2022 roku wrócił do ekstraklasy. W tym czasie Legia rosła w siłę. Właściwie zawsze była wymieniana wśród kandydatów do mistrzostwa a zmieniali się tylko najgroźniejsi rywale - Wisła Kraków, Lech Poznań, a ostatnio Raków Częstochowa i Jagiellonia Białystok.

Widzew - Legia, czyli przepaść w przychodach

W trakcie chudych czasów Widzewa Legia urosła też finansowo. Na papierze to wręcz przepaść. Z raportu Grant Thornton za sezon 2024/2025 wynika, że przychody stołecznego klubu to 230,1 mln złotych. Widzewa - 64,1 mln zł, czyli niemal cztery razy mniej. Gdyby na boisku decydowały przychody, to Legia powinien zdeklasować Widzew.

Sytuacja w łódzkim klubie zmieniła się jednak pod koniec marca i będzie ją widać w kolejnym raporcie. Większościowym właścicielem został Robert Dobrzycki, jeden z najważniejszych udziałowców światowego giganta na rynku nieruchomości przemysłowych. Jego majątek trudno oszacować, ale jak podpowiada sztuczna inteligencja na stronie www.policevacancy.com powstał artykuł o Dobrzyckim. Tam jego majątek jest wyceniany na 500-700 mln dolarów (1,8 - 2,5 mld zł) i będzie jeszcze rósł. A firma Panattoni, którą współprowadzi, zarządza wolumenem deweloperskim o wartości około 5 miliardów euro rocznie.

"W 2026 r. wartość netto Roberta Dobrzyckiego szacowana jest na najwyższy poziom w historii dzięki ekspansji Panattoni na nowe rynki i ogromnemu rozwojowi przemysłowemu. Od centrów logistycznych po ekologiczne przestrzenie przemysłowe, jego przywództwo kształtuje przyszłość rozwoju nieruchomości."

Widzew - Legia, majątek Dobrzyckiego znacznie większy

Jeśli te liczby są zbliżone do prawdy, to właściciel Legii, byłby przy Dobrzyckim "ubogim krewnym". W 2023 roku weszło.com szacowało, że majątek Dariusza Mioduskiego to 350-450 mln zł, czyli nawet sześć razy mniej. Gdyby więc grały pieniądze właścicieli, to Widzew powinien zdeklasować Legię.

A jak na razie oba kluby mają ogromne problemy wewnętrzne, wizerunkowe i sportowe. W przypadku łodzian niejako usprawiedliwieniem może być to, że Dobrzycki w tym biznesie jest nowy i się go uczy. Właścicielem Widzewa jest nieco ponad pół roku. Pewnie jak w 2005 roku zakładał Panattoni w Europie też popełniał błędy. Przekonuje się jednak, że stawianie magazynów na całym świecie, to coś innego niż budowanie drużyny piłkarskiej. Czynników, w tym także niewymiernych, jest dużo więcej. Nie wystarczy wydać siedmiu milionów euro na transfery, by zespół grał jak z nut.

Widzew - afera weselna i trzech trenerów

W przypadku Widzewa tak nie jest. Klubem najpierw wstrząsnęło zwolnienie Żeljiko Sopicia, który po przyjściu 14 nowych zawodników miał z nich stworzyć zespół. Potem wybuchła afera weselna - nowy trener Patryk Czubak uznał, że piłkarze mogą przez pięć dni trenować indywidualnie, a sam wyjechał na wesele wiceprezesa klubu do Grecji. Gdy wyszło to na jaw, właściciel wysłał po niego prywatny samolot.

Kolejny wstrząs to zatrudnienie nowych ludzi - przede wszystkim Piotra Burlikowskiego i Dariusza Adamczuka, a jednocześnie pozostawienie na stanowisku dyrektora sportowego Mindaugasa Nikoliciusa. Do tej pory nie do końca jest jasne, za co każdy z nich odpowiada, a nazwy stanowisk są do siebie zbliżone. Podziały widać, bo środowy mecz z Zagłębiem Lubin Polacy oglądali razem, a Litwin stał sam po drugiej strony loży. Zresztą Adamczuk podkreślił, że to on zdecydował o zwolnieniu Czubaka (tak, tak Widzew ma trzeciej trenera w tym sezonie) i zatrudnieniu Igora Jovicevicia.

Nowy szkoleniowiec odnosił sukcesy na Ukrainie (z Szachtarem Donieck) i w Bułgarii (Łudogorec Razgrad), ale start w łódzkim klubie ma razie trudny. W mękach wywalczona wygrana z Radomiakiem, awans w Pucharze Polski po "wielbłądzie" bramkarza Zagłębia i lanie od Motoru Lublin (0:3).

Legia - cztery sezony bez tytułu i kolejny trener

Mioduski właścicielem Legii jest ponad 10 lat i ten biznes poznał od podszewki, ale to nie znaczy, że problemów nie brakuje. Choć stołeczny klub jest najbogatszy, to ostatni tytuł zdobył w 2021 roku i zanosi się na piąty rok z rzędu bez mistrzostwa.

Kibice mieli ogromne pretensje, że mimo sukcesu finansowego w Lidze Konferencji (11,5 mln euro za dotarcie do ćwierćfinału) i sprzedaży zawodników (ponad 17 mln euro), klub nie wzmacnia drużyny. Protesty sprawiły, że Mioduski sięgnął do kieszeni i wydał prawie 6 mln euro. Połowa poszła na napastnika Miletę Rajovicia, który w 18 meczach zdobył tylko pięć goli.

Legia zatrudniła też nowego trenera - Edwarda Iordanescu, którego już zwolniła. Rumun wsławił się tym, że wystawił zmienników na mecz Ligi Konferencji, by najlepszych zaoszczędzić na spotkanie w Ekstraklasie. I przegrał zarówno z Samsunsporem, jak i z Górnikiem Zabrze. Odpadł też z Pucharu Polski, a pozycja w tabeli jak na razie nie daje podstaw, by zespół w przyszłym roku zagrał ponownie w europejskich pucharach. Jedyny sukces drużyny Iordanescu to zwycięstwo w LK z Szachtarem.

W polskim klasyku Rumun Legii już nie poprowadzi. Tymczasowo zastąpił go asystent Inaki Astiz. Przed meczem obie drużyny w ekstraklasie zgromadziły tyle samo punktów - 16. I są w dolnej części tabeli. Zwycięstwo może dać awans co najwyżej na siódme miejsce. Zainteresowanie meczem nie maleje. Chętnych, by obejrzeć na żywo, było trzy razy więcej niż pojemność łódzkiego stadionu.

Dariusz Mioduski, prezes Legii AFP

Robert Dobrzycki materiały prasowe

Burza po porażce Legii Warszawa. Werdykt został wydany ws. Iordanescu Marcin Golba AFP

Najciekawsze akcje z siatkarskich boisk. Analiza Jakuba Bednaruka. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport