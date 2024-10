Wielkie przełamanie w Ekstraklasie. Padła twierdza, wystarczył jeden cios

Tymczasem od pierwszych minut kielczanie mieli problemy z opuszczeniem własnej strefy obronnej. Cały ich dorobek z pierwszego kwadransa to... żółta kartka dla rezerwowego bramkarza Marcela Zapytkowskiego. To kara za niesympatyczne uwagi pod adresem sędziego.

Korona przełamuje wyjazdową niemoc. Jeden cios i ucieczka znad strefy spadkowej

Wydawało się, że w 15. minucie gospodarze wykonywać będą rzut karny, gdy w powietrznej walce o piłkę wychodzący z bramki Rafał Mamla staranował Frana Alvareza . Hiszpan runął na murawę, a arbiter czekał na podpowiedź z wozu VAR. Ostatecznie nie znaleziono podstaw do podyktowania "jedenastki".

Korona postraszyła przeciwnika dopiero po upływie półgodziny gry. Tyle że uczyniła to równie nieporadnie. Adrian Dalmau miał przed sobą już tylko pustą bramkę, mimo to nie zdołał trafić do siatki, a piłka padła łupem stojącego kilka metrów dalej Rafała Gikiewicza.