Ekstraklasa S.A., spółka zarządzająca rozgrywkami i pozyskująca przychody dla ligi, wypłaci klubom za sezon 2020/21 łącznie 230,5 mln zł. Taką informacje przekazano w oficjalnym komunikacie prasowym po zakończeniu sezonu.

W komunikacie spółki Ekstraklasa S.A. czytamy, że kluby po sezonie 2020/2021 otrzymają o ponad pięć milionów złotych więcej niż przed rokiem i aż o 70 milionów więcej niż dwa lata temu. To efekt kontraktów mediowych i marketingowych zawartych pod koniec 2018 r., które udało się utrzymać mimo pandemii.



- Tydzień temu zamknęliśmy sezon 2020/21 PKO Bank Polski Ekstraklasa sportowo, a teraz przeprowadzamy finalne finansowe rozliczenie. Wypłaciliśmy po zakończeniu rozgrywek całość planowanych środków, a wkrótce kluby otrzymają z Ekstraklasy dodatkowe przelewy na łączną kwotę 5 mln zł, co jest ponadplanowym wynikiem w stosunku do przyjętego budżetu. To kolejny sezon na nowym, wyższym poziomie wpływów przekazywanych klubom. Mimo pandemii utrzymaliśmy rekordowe kontrakty mediowe i wszystkie umowy sponsorskie, a dodatkowo wygospodarowaliśmy około 5 mln zł, które wypłacimy klubom w najbliższych dniach - powiedział Marcin Animucki, prezes Ekstraklasy S.A., wybrany niedawno na kolejną kadencję.



Najwięcej pieniędzy wpłynie do klubowej kasy mistrzów Polski. Legia Warszawa otrzyma bowiem 30 milionów złotych. O osiem milionów mniej trafi z kolei do Rakowa Częstochowa i Pogoni Szczecin. Na najniższe wpływy może liczyć z kolegi Stal Mielec, która otrzyma od Ekstraklasy S.A. 7 milionów 739 tysięcy złotych.



Wpływy do klubów od Ekstraklasy S.A.

