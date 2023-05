Wielkie emocje w walce o utrzymanie. Postraszyli mistrzów, ale dostali cios

Wisła Płock - Raków Częstochowa. Mocny początek płocczan

Jednak to Wisła Płock zdobyła bramkę na 1-0. Świetnym długim podaniem popisał się Dominik Furman. Nie sięgnął piłki Zoran Arsenić, a sytuację wykorzystał Łukasz Sekulski.

W odpowiedzi do siatki trafił Mateusz Wdowiak, ale okazało się, że w tej sytuacji dopatrzono się off-side'u.

Po zmianie stron częstochowianie próbowali doprowadzić do wyrównania. Sytuacyjnie uderzał Arsenić, ale jedyne, co osiągnął, to trafienie piłką w głowę Jakuba Rzeźniczaka.