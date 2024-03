Wielkie emocje w Kielcach. Dwa gole i przebudzenie po przerwie

Korona Kielce jest w trudnej sytuacji. Zespół Kamila Kuzery musi bronić się przed spadkiem. "Scyzory" przed tym spotkaniem zajmowali 15. miejsce tabeli z dorobkiem 22 punktów, a dokładnie tyle samo miała Puszcza Niepołomice, będąca na 16. pozycji, która oznacza spadek do Fortuna I ligi. Znacznie bezpieczniej mogli czuć się piłkarze Cracovii, którzy plasowali się na 13. lokacie z przewagą czterech punktów nad strefą spadkową. Mecz w Kielcach ostatecznie nie poprawił sytuacji gospodarzy.

PKO BP Ekstraklasa. Fatalne widowisko do przerwy w Kielcach. Gol Cracovii jednym z dwóch ciekawych momentów

W pierwszym kwadransie meczu nie wydarzyło się nic, co mogłoby podnieść kibiców z krzesełek. Oba zespoły nie potrafiły bowiem zaskoczyć przeciwnika. Tak naprawdę dopiero w 21. minucie wydarzyło się coś interesującego. Mariusz Fornalczyk oddał strzał, który przeleciał nieznacznie obok słupka bramki Cracovii. Pięć minut późnej odpowiedź wystosowali goście. Po ciekawej akcji "Pasów" w doskonałej sytuacji znalazł się Mikkel Maigaard. Tyle że Duńczyk nie przyłożył się do strzału, ułatwiając interwencję Xavierowi Dziekońskiemu, którego i tak należy pochwalić, bo zachował czujność i znakomicie wykorzystał swój refleks.

Nic więcej konkretnego nie wydarzyło się już do przerwy. Cracovia zeszła do szatni z jednobramkowym prowadzeniem. Widowisko było dalekie od porywających, a zwłaszcza słabo wyglądali piłkarze Korony. Tak naprawdę za tę część meczu można pochwalić jedynie Dziekońskiego, a przecież raz musiał wyciągać piłkę z siatki. To tylko podkreśla, jak fatalnie wyglądali zawodnicy Kamila Kuzery, którzy zostali wygwizdani przez kibiców.