- To zawsze jest gó...na sytuacja, kiedy przeciwnicy zmieniają trenera i nie wiesz, jaki może być ich pomysł na grę. Nie wiemy czego do końca można spodziewać się po Widzewie Łódź. Dobrym aspektem jest to, że wiemy co sami mamy robić i będziemy to realizować. Z tego powodu nie musimy aż tak bardzo wgryzać się w analizę gry rywala - powiedział przed spotkaniem trener Lecha Poznań Niels Frederiksen. Przypomnijmy, że niedzielni goście zwolnili ostatnio Żeljko Sopicia, teraz drużynę prowadzi 32-letni Patryk Czubak.

Od początku meczu gospodarze wyglądali na zaskoczonych tempem gry Widzewa, który raz po raz wysyłał im ostrzeżenia. Angel Baena miał szansę już na przełomie 1. i 2. minuty. Niebawem łodzianie trafili do siatki, konkretnie zrobił to Bartłomiej Pawłowski, wykorzystując zamieszanie w polu karnym i nieidealną interwencję Bartosza Mrozka. Okazało się jednak, że uderzający przed Pawłowskim Baena był na spalonym i gol nie został uznany. Na "Kolejorza" zadziałało to motywująco, Brian Fiabema stanął przed szansą z prawej strony, minął jednego z rywali, ale zbyt długo zwlekał ze strzałem i został zablokowany.

Następnie na murawie zrobiło się nieco spokojniej, lecz była to cisza przed grzmotem ze strony mistrzów Polski. W 21. minucie Filip Jagiełło ładnie rozegrał właśnie na prawą flankę, skąd Joel Pereira dośrodkował idealnie na głowę Luisa Palmy i zrobiło się 1:0. Lech poczuł komfort i zaczął całkowicie dominować rywala. Widzew miał problemy nawet z tym, by zawiązać kontratak bez potrzeby hamowania akcji, choć cały czas był groźny z rzutów rożnych. Poszukał gola w ostatnich fragmentach pierwszej połowy, gdy udało mu się już zażegnać kryzys w grze. Shehu ładnie wypatrzył wrzutką Baenę, piłka odbita od nogi Mateusza Skrzypczaka spadła na górną siatkę bramki Mrozka. Hiszpan i tak jednak po raz kolejny w tym spotkaniu znalazł się na ofsajdzie.

Przy nieco mniej atrakcyjnych momentach nie zabrakło żółtych kartek, choć co ciekawe, obejrzeli je zawodnicy Frederiksena - Antoni Kozubal, Leo Bengtsson i Joao Moutinho. W ostatnich sekundach przed przerwą gola do szatni poszukał Mariusz Fornalczyk, niewiele zabrakło mu do doprowadzenia do remisu.

Drugą część gry przyjezdni mogli zacząć z wysokiego "C". Szymon Czyż posłał genialne podanie prostopadłe z pierwszej piłki. Baena znalazł się w sytuacji sam na sam z Mrozkiem, choć pod kość ostrym kątem. Uderzył w kierunku dalszego słupka, ale chybił. Widzew poczuł moc i chwilę później świętował trafienie na 1:1. Lekko popchnięty przez Moutinho w polu karnym został Shehu. Sędzia Patryk Gryckiewicz wskazał na 11. metr, z którego nie pomylił się Pawłowski.

"Kolejorz" nie mógł się otrząsnąć, jakby ciągle zamroczony po tym ciosie. Widzewowi niewiele trzeba było, by stworzyć duże zagrożenie. Po kwadransie drugiej połowy Ricardo Visus ze środka obrony jednym podaniem uruchomił Frana Alvareza, ten obrócił się z piłką, przebiegł około 25 metrów i uderzył zza pola karnego w lewy słupek bramki obrońców tytułu. Za chwilę Fornalczyk mógł wyprowadzić łodzian na prowadzenie, lecz został zablokowany.

Gdy wydawało się, że kibice Lecha mogą drżeć o wynik, ich ulubieńcy przebudzili się. W bramce gości musiał uwijać się Maciej Kikolski. W odstępie minuty zanotował dwie świetne interwencje, ale w 65. minucie popełnił błąd przy kornerze Lecha, nie trafił czysto w piłkę przy piąstkowaniu. Futbolówka spadła na około 2. metr, gdzie na wślizgu mimo asysty defensorów wbił ją Bryan Fiabema. Doczekał się swojego pierwszego gola dla zespołu z Wielkopolski po 39 spotkaniach. Za chwilę mógł mieć asystę, stworzył sytuację Kornelowi Lismanowi. Polak fatalnie spudłował, ale po części usprawiedliwia go jakość zagrania Norwega, piłka nie została wyłożona "na tacy", wyraźnie podskakiwała.

Jedna z zasad tego meczu była taka, że jedna ze stron nie mogła dominować przez dłuższy czas. W ostatnim kwadransie podstawowego czasu gry to piłkarze Czubaka byli aktywniejsi, nie dali jednak rady jednak strzelić drugiego gola. Etap z nowym szkoleniowcem zaczął się od trzeciej z rzędu porażki, ale styl był dość obiecujący. Lech z kolei zlizał rany po porażce w pierwszym meczu z Genkiem - ostatnie dwa starcia to już zwycięstwa.

Statystyki meczu Lech Poznań 2 - 1 Widzew Łódź Posiadanie piłki 51% 49% Strzały 13 14 Strzały celne 5 3 Strzały niecelne 5 8 Strzały zablokowane 3 3 Ataki 61 64

Niewiele brakowało do tego, by samobójcze trafienie zanotował Joel Pereira Monika Wantoła INTERIA.PL

Niels Frederiksen Lukasz Gdak/East News East News

Luis Palma EYEPIX AFP