Wielkie derby rozstrzygnięte. Cios w końcówce. Złoty gol jokera przesądził

Na ekstraklasowe derby Trójmiasta kibice musieli czekać pięć długich lat. Niedzielne spotkanie było reklamowane jako hit 6. kolejki, ale... Dla porządku należało przypomnieć, że ostatnia drużyna tabeli podejmowała ekipę plasującą się tuż nad strefą spadkową.

Lechia nie zdołała jeszcze odbić się od dna. Do sezonu przystąpiła z pięcioma ujemnymi punktami (kara za nieprawidłowości finansowe). W pięciu poprzednich potyczkach udało jej się ugrać ledwie dwa "oczka".

Arka wystartowała do ligowej batalii nieco lepiej, tyle że tydzień wcześniej poległa w Katowicach 1:4. Gdańszczanie też doznali pogromu, wyprawa do Lubina zakończyła się rezultatem 2:6. Derbowe starcie było zatem znakomitą okazją do odkupienia win.

Lechia - Arka, czyli deficyt spektaklu. Derby rozstrzyga cios zmiennika

Po pierwszych kilkunastu minutach wydawało się, że możemy być świadkami kanonady. Wciąż utrzymywał się wprawdzie rezultat bezbramkowy, ale równie dobrze mogło być 3:1 dla gospodarzy. W decydujących momentach brakowało jednak precyzji uderzenia.

W tym czasie najdogodniejszą okazję do zdobycia gola stworzyła sobie Arka. Hide Vitalucci znalazł się w sytuacji sam na sam z Szymonem Weirauchem i... popisowo przekombinował. Golkiper Lechii wyczuł intencje Japończyka i wyłuskał mu piłkę spod nóg.

Gospodarze uderzali na bramkę gdynian trzykrotnie. Kacper Sezonienko przeniósł futbolówkę nad poprzeczką, a celne próby Tomasza Bobczka i Camilo Meny skutecznie neutralizował stojący między słupkami Damian Węglarz. Szybko miało się jednak okazać, że ten dynamiczny prolog nie zwiastuje spektaklu.

Na trybunach zasiadło 37,5 tys. widzów. Mniej więcej od 20 minuty publika oglądała już tylko bezładną kopaninę. Chaos od pola karnego do pola karnego, akcje bez finalizacji strzałem, gra w dużej mierze oparta na przypadku.

Kiedy nic nie zapowiadało zmiany wyniku, w 85. minucie losy spotkania rozstrzygnął Dawid Kurminowski. Piłkarz wprowadzony na murawę kwadrans wcześniej idealnie wyszedł do centry spod linii bocznej i strzałem głową zapewnił Lechii pierwszy triumf w tym sezonie. Tym sposobem gdańszczanie mają już... zero punktów, ale nadal terminują na dnie tabeli.

Statystyki meczu Lechia Gdańsk 1 - 0 Arka Gdynia Posiadanie piłki 50% 50% Strzały 12 7 Strzały celne 3 1 Strzały niecelne 3 4 Strzały zablokowane 6 2 Ataki 101 84

Dawid Kurminowski, bohater niedzielnych derbów Trójmiasta Adam War¿awa PAP

Radość zwycięzców, ale... po sześciu kolejkach Lechia ma zero punktów na koncie Piotr Matusewicz Newspix.pl

Efektowna oprawa kibiców Lechii Gdańsk Adam War¿awa PAP