Wielkie derby rozstrzygnięte. Cios w końcówce. Złoty gol jokera przesądził
Lechia Gdańsk pokonała Arkę Gdynia 1:0 w 6. kolejce Ekstraklasy. Bramkę na wagę triumfu zdobył w 85. minucie wprowadzony z ławki rezerwowych Dawid Kurminowski. Dla ekipy Johna Carvera to pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. Efekt? Pozornie kuriozalny - z zerowym kontem punktowym gdańszczanie nadal terminują na dnie ligowej tabeli.
Na ekstraklasowe derby Trójmiasta kibice musieli czekać pięć długich lat. Niedzielne spotkanie było reklamowane jako hit 6. kolejki, ale... Dla porządku należało przypomnieć, że ostatnia drużyna tabeli podejmowała ekipę plasującą się tuż nad strefą spadkową.
Lechia nie zdołała jeszcze odbić się od dna. Do sezonu przystąpiła z pięcioma ujemnymi punktami (kara za nieprawidłowości finansowe). W pięciu poprzednich potyczkach udało jej się ugrać ledwie dwa "oczka".
Arka wystartowała do ligowej batalii nieco lepiej, tyle że tydzień wcześniej poległa w Katowicach 1:4. Gdańszczanie też doznali pogromu, wyprawa do Lubina zakończyła się rezultatem 2:6. Derbowe starcie było zatem znakomitą okazją do odkupienia win.
Lechia - Arka, czyli deficyt spektaklu. Derby rozstrzyga cios zmiennika
Po pierwszych kilkunastu minutach wydawało się, że możemy być świadkami kanonady. Wciąż utrzymywał się wprawdzie rezultat bezbramkowy, ale równie dobrze mogło być 3:1 dla gospodarzy. W decydujących momentach brakowało jednak precyzji uderzenia.
W tym czasie najdogodniejszą okazję do zdobycia gola stworzyła sobie Arka. Hide Vitalucci znalazł się w sytuacji sam na sam z Szymonem Weirauchem i... popisowo przekombinował. Golkiper Lechii wyczuł intencje Japończyka i wyłuskał mu piłkę spod nóg.
Gospodarze uderzali na bramkę gdynian trzykrotnie. Kacper Sezonienko przeniósł futbolówkę nad poprzeczką, a celne próby Tomasza Bobczka i Camilo Meny skutecznie neutralizował stojący między słupkami Damian Węglarz. Szybko miało się jednak okazać, że ten dynamiczny prolog nie zwiastuje spektaklu.
Na trybunach zasiadło 37,5 tys. widzów. Mniej więcej od 20 minuty publika oglądała już tylko bezładną kopaninę. Chaos od pola karnego do pola karnego, akcje bez finalizacji strzałem, gra w dużej mierze oparta na przypadku.
Kiedy nic nie zapowiadało zmiany wyniku, w 85. minucie losy spotkania rozstrzygnął Dawid Kurminowski. Piłkarz wprowadzony na murawę kwadrans wcześniej idealnie wyszedł do centry spod linii bocznej i strzałem głową zapewnił Lechii pierwszy triumf w tym sezonie. Tym sposobem gdańszczanie mają już... zero punktów, ale nadal terminują na dnie tabeli.