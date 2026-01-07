Wielki zawód po transferze Polaka do Porto. Polacy przemówili. A miało być tak pięknie

W tym sezonie Oskar Pietuszewski rozegrał aż 31 spotkań, w których strzelił trzy gole i zanotował dwie asysty. Potencjał 17-letniego skrzydłowego jest ogromny. I właśnie za ten potencjał FC Porto zapłaciło Jagiellonii dziesięć milionów euro. Taką kwotę na transferze swojego wychowanka maksymalnie może zarobić polski klub.

"Duma Podlasia" żadnego zawodnika w historii nie sprzedała tak drogo. Pietuszewski podpisał umowę obowiązującą do stycznia 2029 roku. Klauzula wykupu wynosi 60 milionów euro. Jagiellonia może liczyć również na 10 proc. sumy od kolejnej sprzedaży młodzieżowego reprezentanta Polski. 17-latek dołączył do drużyny, w której w podstawowym składzie grają Jan Bednarek i Jakub Kiwior, a w młodzieżowym zespole występuje jego rówieśnik - bramkarz Hubert Charuży.

Oskar Pietuszewski rekordzistą PKO BP Ekstraklasy? "Przebicie jest obowiązkiem".

Nie ma nowego rekordu transferowego Ekstraklasy

Nie da się ukryć, że to jedna z najgłośniejszych transakcji w historii Ekstraklasy. Przed oficjalnym ogłoszeniem kibice i eksperci spodziewali się nawet, że w końcu doczekamy się nowego rekordu transferowego piłkarza odchodzącego z naszej ligi, który obecnie wynosi 11 mln euro. Niestety tak się nie stało. Wieści te zasmuciły wielu kibiców i ekspertów w mediach społecznościowych.

"Portugalscy insajderzy informują, że finalnie kwota to 10 milionów euro (razem z bonusami) i tylko 10% od zysku z kolejnego transferu. Podstawa to pewnie koło 8 milionów. Trochę rozjechało się to z hajpem wokół niego i zapowiedziami, że zostaje co najmniej do lata" - pisze Oskar Mochnik.

"Co jak co ale marketingowo to się trochę słabo pokazaliśmy przy Porto, które dostało co chciało, a my ani rekordu ani jakkolwiek dobrego %" - dodaje użytkownik "PiTeRo".

"Warunki transferu są bardzo słabe. Nie ma szans na rekord Ekstraklasy, a do tego procent od kolejnego transferu jest najmniejszy z możliwych (Porto właściwie każdemu daje minimum 10%). No nie popisaliśmy się tutaj jako klub" - pisze Robert, fan Jagiellonii.

"FC Porto ogłosiło warunki transferu Oskara Pietuszewskiego:

10 mln euro kwoty transferowej Z BONUSAMI

10% od kolejnego transferu (ważne - kwota bazowa, nie zysk/nadwyżka)

60 mln euro klauzuli odstępnego

Nie będzie rekordu transferowego Ekstraklasy" - odnotował Szymon Janczyk.

Wojciech Kowalczyk sumę transferu nazwał natomiast "żałosną kwotą".

"Ktoś powie, że powinien iść, Jaga nie powinna go za wszelką cenę trzymać, itp., ale właśnie ta kwota odstępnego w kontrakcie jasno pokazuje, że Łukasz Masłowski wcale nie zrobił interesu życia i uważam, że mimo wszystko jest to spore rozczarowanie, bo szansa na o wiele większe pieniądze była i to całkiem spora..." - analizuje Sebastian Czapliński.

Oskar Pietuszewski w wielkim stylu zadebiutował w młodzieżowej reprezentacji Polski Photo by DOMINIKA ZARZYCKA / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Oskar Pietuszewski został zaprezentowany w FC Porto materiały prasowe materiały prasowe

Jan Bednarek w FC Porto MATTHIEU MIRVILLE AFP