Wielki transfer z Polski do Anglii. Tutaj ma paść rekord Ekstraklasy

20 sierpnia Gianluca Di Marzio, włoski ekspert od spraw rynku transferowego, niespodziewanie przekazał naprawdę sensacyjne wieści - według jego informacji Ante Crnac, napastnik Rakowa Częstochowa, miałby niebawem opuścić PKO BP Ekstraklasę i udać się do Anglii, gdzie dołączyłby do Norwich City. Jeśli doniesienia się potwierdzą, to będziemy mogli mówić o absolutnym rekordzie jeśli mowa o polskiej lidze.