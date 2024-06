Ekstraklasa. Marek Bartoszek odchodzi, ale nie do końca

"Puszcza jest jak magnes i wiele wskazuje na to, że po zmianach zarządczych dalej będzie tutaj dla mnie miejsce. Zwłaszcza, że nadal mamy tu sporo do zrobienia i wiele do wygrania. To miejsce to coś więcej niż praca, to pasja, to coś w rodzaju uzależnienia. Czeka nas najlepsza możliwa zmiana, jeszcze szybszy rozwój i dalsze podążanie drogą, która doprowadziła 'Żubry' do elity. O przyszłość klubu można być spokojnym..." - napisał Bartoszek.