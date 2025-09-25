Wielki skandal po hicie Ekstraklasy. Gwiazda ligi reaguje. Afera na całego

Starcie Legii z Jagiellonią elektryzowało polskich kibiców. Nic dziwnego, obie drużyny to przedstawiciele europejskich pucharów, czołówka Ekstraklasy. Ostatecznie spotkanie drużyn Adriana Siemieńca i Edwarda Iordanescu zakończyło się bezbramkowym remisem. Wbrew pozorom nie oznacza to, że piłka ani razu nie zatrzepotała w siatce.

"Jagiellonia miała rzut wolny, który wykonywał Bartłomiej Wdowik. Lewy obrońcy posłał świetne dośrodkowanie, a piłkę do siatki po uderzeniu głową skierował Bernardo Vital. Gol jednak nie został uznany, gdyż Portugalczyk był na spalonym. Na murawie zrobiło się gorąco, ponieważ z decyzją sędziego Damiana Sylwestrzaka nie zgadzali się piłkarze gości, a arbiter w wyniku przepychanek wyciągnął dwie żółte kartki" - relacjonował Aleksy Kiełbasa z naszej redakcji.

"Legia Polakami stoi". Tomasz Hajto to fenomen. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Rasistowski skandal w Ekstraklasie. Kibice Legii przekroczyli granicę, jest reakcja gwiazdy

Opisywane zdarzenie miało miejsce w 45. minucie, pod koniec pierwszej połowy. Jak przekazał portal gol24.pl, w trakcie tej chaotycznej sytuacji Afimico Pululu miał ostentacyjnie uśmiechnąć się w stronę "Żylety", wysłać causa i pokazać kciuk kibicom zasiadającym na najpopularniejszej trybunie warszawskiego stadionu.

Na reakcję zagorzałych fanów Legii nie trzeba było czekać zbyt długo. Odebrali to jako jawną prowokację. Skończyło się na wielu obraźliwych, wulgarnych wyzwiskach, których adresatem był napastnik białostockiego klubu.

Jak widzimy na nagraniach w mediach społecznościowych, sam piłkarz nie pozostał bierny, również dolewał oliwy do ognia. W 89. minucie Pululu zszedł z boiska, co także spotkało się z burzliwą reakcją trybun.

Rozwiń

Ale na tym się nie skończyło. Po ostatnim gwizdku napastnik "Dumy Podlasia" opublikował wpis w mediach społecznościowych, który był odpowiedzią na rzekome rasistowskie odzywki sympatyków Legii.

"Znowu nic się nie zmienia, przymykacie na to oko. Pora się obudzić. Jestem czarny. Jestem dumny, że jestem czarnym mężczyzną i Afrykaninem. To nie pierwszy raz, gdy takie coś przytrafiło mi się na stadionie, ale dosyć tego. Jestem tu po to, żeby grać i cieszyć się futbolem. Nic więcej" - czytamy.

Rozwiń

Po bezbramkowym remisie obie drużyny dopisały sobie po jednym punkcie. Na ten moment Legia zajmuje siódme, a Jagiellonia trzecie miejsce w tabeli.

Jagiellonia Białystok fot. Wojciech Wojtkielewicz/Polska Press/East News East News

Edward Iordanescu, trener Legii Warszawa MARIUS BECKER AFP

Afimico Pululu Grzegorz Wajda East News