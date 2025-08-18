Wielki problem w Ekstraklasie. Na co czeka PZPN?

Kadencja Tomasza Mikulskiego, krytykowanego zarówno wewnątrz środowiska sędziów, jak i przez osoby śledzące Ekstraklasę, zakończyła się 30 czerwca. Wydawało się, że ponad miesiąc - liczony do zebrania zarządu na początku sierpnia - to wystarczający czas, by wskazać jego następcę i rozpocząć naprawę mocno pokiereszowanego wizerunku sędziów. Pierwotnie wybór nowego przewodniczącego faktycznie był w planie zarządu, ale... po prostu z niego spadł. Jak można nieoficjalnie usłyszeć - PZPN potrzebuje więcej czasu na przesłuchanie kandydatów. Jest ich czterech - Paweł Sokolnicki (do niedawna asystent Szymona Marciniaka), Marcin Szulc (były sędzia, tymczasowo pełniący obowiązki przewodniczącego), Maciej Wierzbowski (również były sędzia) oraz Arkadiusz Kamil Wójcik (aktualny sędzia Ekstraklasy, na czas kampanii zrezygnował z prowadzenia spotkań).

Czemu PZPN wstrzymał wybór szefa sędziów?

Największą inicjatywę do tej pory wykazywał ten ostatni, który jako jedyny zaczął działać w środowisku zanim z ubiegania się o kolejną kadencję zrezygnował Tomasz Mikulski. Jego działania opisaliśmy w tym tekście jeszcze w czerwcu. W zarządzie można usłyszeć, że był przekonujący - gdyby głosowanie odbyło się w pierwotnym terminie, na początku sierpnia, istnieje duże prawdopodobieństwo, by je wygrał. Jednocześnie można się zastanawiać, czy wizja takiego scenariusza nie wpłynęła na decyzję o przesunięciu głosowania. Kolegium Sędziów to instytucja, na którą PZPN chciałby mieć wpływ. Czasem można odnieść wrażenie, że dla niektórych prezesów związków wojewódzkich ważniejsze jest, by wśród sędziów Ekstraklasy był jakiś z ich regionu, niż by grono to stanowili po prostu najlepsi. Jednocześnie Wójcik w rozmowie z Interią przekonuje, że pochodzenie nie ma żadnego znaczenia - mecze mają prowadzić ci, którzy zrobią to najlepiej. Sam przyznaje, że jako nowy przewodniczący, z kilkoma z arbitrów chciałby porozmawiać o przyczynach ich "zjazdu" - są to konkretne nazwiska, których na obecnym etapie nie chce podawać publicznie.

Temat zawsze wraca

Tylko w ten weekend sędziowanie w Ekstraklasie odbyło się według schematu: błąd w piątek (niepotrzebna interwencja VAR i ostatecznie odgwizdanie dyskusyjnego faulu Sebastiana Bergiera w meczu Cracovii z Widzewem; goście zostali pozbawieni gola dającego im prowadzenie, ostatecznie przegrali), błąd w sobotę (brak czerwonej kartki dla Quentina Boisgarda po brutalnym faulu na Jakubie Łabojce), błąd w niedzielę (brak rzutu karnego dla Pogoni Szczecin po faulu bramkarza Górnika Zabrze, mocna kontrowersja w związku z uznaniem gola dla Jagiellonii w meczu z Radomiakiem - kwestia spalonego przed trafieniem na 2:1). Każda z tych decyzji miała kluczowy wpływ na ostateczne rozstrzygnięcie. To powtórka z zeszłego sezonu, gdy nikogo nie trzeba było przekonywać, iż był pod tym względem katastrofalny.

Wydawałoby się, że dla PZPN powołanie następcy, który podejmie się leczenia sędziowania, powinno być priorytetowe, jednak wciąż nie ma pewności, kiedy to nastąpi. Kamil Wójcik: - Jestem w stanie zrozumieć podejście związku, bo lepiej wybrać coś, czego się jest pewnym i co będzie korzystne dla polskiej piłki, niż się pospieszyć i później żałować - mówi, choć da się wyczuć delikatne podenerwowanie przeciągającą się sprawą. - Dochodzi do sytuacji, że sędzia pokazał na boisku czerwoną kartkę zamiast żółtej za nierozważny atak. Po meczu do szatni wchodzi obserwator, by powiedzieć VAR-owcom - bo ocena sędziego z boiska mogła być inna - że wolałby tam żółtą kartkę, ale rozumie brak interwencji. Ja czegoś takiego nie umiem przyjąć. Na moje oko to jest nie fair w stosunku do samych sędziów, którym mówisz, że było dobrze, gdy na szkoleniach sytuacja jest pokazywana w inny sposób. Jeśli nie masz siły i odwagi powiedzieć sędziemu, że popełnił błąd, to on przez cały sezon myśli, że jest bezbłędny - przekonuje w rozmowie z Interią.

Rozmowa z kandydatem na szefa sędziów

O tym, jakie problemy trapią polskie środowisko sędziowskie i jak to leczyć, rozmawiamy z Arkadiuszem Kamilem Wójcikiem, kandydatem na przewodniczącego Kolegium Sędziów.

Przemysław Langier (Interia Sport): Co się dzieje z sędziowaniem, że jest jak jest?

Arkadiusz Kamil Wójcik (sędzia piłkarski, kandydat na przewodniczącego Kolegium Sędziów): Środowisko sędziowskie wisi nad przepaścią i zaraz w nią spadnie. Najwyższy czas schować ego do kieszeni, bo sami nie damy rady. Pomocy należy szukać w trenerach, piłkarzach, klubach - oni są gotowi podać nam pomocną dłoń. Jedyny problem jest taki, że my od paru lat nie chcemy tej ręki złapać, podczas gdy trzeba zacząć rozmawiać, spotkać się, wytłumaczyć niektóre aspekty związane z sędziowaniem i wysłuchać, co inni mają do powiedzenia, zamiast obrażać się, jak to miało miejsce w ostatnich latach.

A konkretnie co trzeba zrobić, by sędziowanie znów zadziałało?

Przede wszystkim trzeba wrócić do korzeni. Zbyt mocno skupiliśmy się na czymś, co początkowo było fajne - czyli na VAR-ze, na sędziowaniu telewizyjnym - podczas gdy sędziowanie dzieje się na boisku. Fundamentem musi być zarządzanie meczem.

Jak to zrobić w praktyce?

Po prostu - postawić na sędziów, którzy dobrze sędziują. Jeśli mamy sędziów, którzy nie wzbudzają kontrowersji, mecze kończą bez afer, którym dziękują po ostatnim gwizdku obie drużyny bez względu na wynik, to trzeba otwierać przed nimi drzwi. A mamy takich. To powinien być czas, żebyśmy zaczęli stawiać na sędziów, którzy może nie biegają świetnie, nie wyglądają zbyt pięknie, ale potrafią sędziować. I ich nauczyć ładnie biegać i wyglądać, a nie odwrotnie.

Między wierszami przy tej odpowiedzi czuję, że do tej pory słaby sędzia mógł się utrzymać na powierzchni, a pan już ma wytypowane nazwiska, które niekoniecznie na tę powierzchnię zasługują.

Niektórzy sędziowie przyzwyczaili się do Ekstraklasy i nie traktują meczów w niej, jako czegoś niesamowitego. Jeśli nie masz tego ognia, to już na początku podchodzisz do tego niepoważnie. Finalnie nie przekłada się to na nic dobrego. Z drugiej strony mamy sędziów w 1. lidze, którzy prowadzą tam mecze od 10 lat i nigdy nie spadli, wyznacza się ich na najważniejsze spotkania na drugim poziomie, a nigdy nie dostali choćby jednego meczu w Ekstraklasie. Tak się czasami zastanawiam - jeśli jesteś na tyle dobry, by sędziować mecz o awans w 1. lidze, to dlaczego miałbyś być za słaby, by posędziować piętro wyżej? Tutaj widzę duży margines do działania - w rozpaleniu na nowo pasji wśród sędziów Ekstraklasy, a reszcie sędziów wysłać sygnał, że mecze w najwyższej lidze to coś, co się może zdarzyć.

O których sędziów Ekstraklasy panu chodzi?

Na obecnym etapie nie czuję, bym mógł zdradzić nazwiska, ale jest spora liczba sędziów, która zasługuje, by dać im szansę pokazania się w Ekstraklasie.

Mecz Motor - Piast, wślizg na połamanie nogi. Z boiska brak czerwonej kartki, VAR milczy, mimo iż sytuacja co najmniej bliska ocenie 100:0. Innym razem zawoła do sytuacji 50/50, jak przy odwołaniu karnego dla Widzewa w meczu z Wisłą Płock. Albo do faulu/nie faulu Bergiera w meczu Cracovia - Widzew. Myśli pan, że zmiana szefa kolegium sędziów może takie sytuacje naprawić?

Tak. To jest to, o czym mówiłem przed chwilą - musimy jako priorytet ustawić sędziowanie na trawie. VAR coraz częściej niepotrzebnie wchodzi ze swoimi przemyśleniami. Jeśli zaczniemy stawiać na sędziów, którzy widzą dobrze sytuację na boisku i komunikują to chłopakom siedzącym na VAR, to wierzę, że do takich błędów nie dojdzie. Nie komplikujmy sobie życia niepotrzebnymi interwencjami. Natomiast sytuacja z Lublina jest właśnie sytuacją dla VAR. Na sto osób, 99 powie, że to czerwona kartka. VAR musi to czuć.

Te sytuacje z VAR są nieznośne dla odbiorcy. Skoro VAR poprawia błędy czarno-białe, to dlaczego sędziowie myślą nad sytuacją pięć minut?

Wszystko zależy od sytuacji. Czasem powód jest techniczny - trzeba znaleźć odpowiednią kamerę, która potwierdzi, co się wydarzyło naprawdę. Gorzej, jeśli sami siebie wprowadzamy w błąd. Zdarza się, że analiza sytuacji trwa tak długo, bo mamy dziesięć kamer, które pokazują, że nie ma mowy o karnym, a jedna pokaże inaczej. I mimo tych dziesięciu kamer, skupiamy się na znalezieniu tej jednej, po czym w oparciu o nią zapada decyzja o karnym. Zapominając o dziesięciu pozostałych. Natomiast, tak jak mówię - sprawy techniczne mogą przedłużyć podjęcie decyzji. Jeśli VAR dostarcza obraz po czterech minutach, a sędzia boiskowy na jego podstawie zmieni decyzję w 15 sekund - wszystko w porządku. Gorzej, jeśli stoi tam dwie minuty i zastanawia się, co dalej. Sam jestem za filozofią, że jeśli w kilka sekund nie widzisz swojego błędu, to nie zmieniasz swojej decyzji.

Czyli będzie pan przykładał wagę, by VAR naprawdę interweniował przy oczywistych błędach.

Tak. Tylko przy wyrazistych. Takich, gdy obraz z monitora nie pozostawi wątpliwości.

Idźmy dalej. Co z sędziami, którzy popełnią błąd?

Błąd może przytrafić się każdemu. Czy jeśli piłkarz nie trafi do pustej bramki z trzech metrów, to trener nie wystawi go w następnym meczu? Wystawi. Ale jeśli zrobi tak w trzech-czterech kolejnych meczach, wreszcie usiądzie na ławce rezerwowych. Tak samo powinno być z sędziami.

Planuje pan wprowadzić minimalne przerwy między sędziowanymi meczami? By sędzia prowadzący mecz mógł usiąść na VAR dopiero po określonej liczbie godzin?

Planuję. Dla mnie mecz na boisku jest najważniejszą rzeczą. Musisz tak ustawić pod niego trening, regenerację, by posędziować go na 110 proc., a nie myśleć o logistyce VAR-owej: gdzie będę spał, kiedy wrócę do domu. Jeśli sędziujesz w weekend na trawie - nie usiądziesz w ten sam weekend na VAR. Z wyjątkiem sytuacji, w której sędzia miałby wziąć VAR na stadionie, który ma po drodze do domu i nie musi gnać kolejnych kilometrów. Z zastrzeżeniem, że musiałby wcześniej swój mecz na trawie posędziować dobrze. Jeśli nie - nastąpiłaby szybka zmiana.

To są rzeczy, które zapewnią panu poparcie w środowisku klubowym. A w sędziowskim też je pan ma?

Jest bardzo duże. Sędziów jest osiem tysięcy - czuję, że u większości mam poparcie. Może gdzieś na samej górze chłopaki czekają, co się wydarzy. Ale może, jeśli ktoś jest na samej górze, ma problem zauważyć, co się dzieje niżej, więc rozumiem, dlaczego koledzy z Ekstraklasy nie angażują się za bardzo w wybór nowego przewodniczącego Kolegium Sędziów. Jednocześnie otrzymałem mnóstwo wiadomości od sędziów z całej Polski, że liczą na mnie i trzymają kciuki. To też mi daje paliwo i nie pozwala zrezygnować z kandydowania.

Wracając do technikaliów. Czy kwestia dystansu będzie brana pod uwagę przy obsadzie (np. sędzia z Krakowa częściej będzie w Warszawie albo na Śląsku niż w Gdańsku)?

Tak. A już na pewno nie może być sytuacji, w której ktoś jedzie 600 km sam na mecz, bez pomocy asystenta, który może zmienić go za kierownicą. Później po meczu wraca 600 km i robi sobie przerwę na spanie na stacji benzynowej. To są naprawdę mocne rzeczy, co czasami się dzieje z logistyką sędziowską.

Planuje pan upublicznienie rozmów z VAR?

Tak. Dla mnie to dziwne, że trenerzy po meczu nie mają dostępu do klipów varowych, do których my mamy dostęp 15 minut po meczu. Ja naprawdę rozumiem pretensje sztabów szkoleniowych, które piekliły się o jakieś decyzje. Nie rozumiem natomiast, dlaczego ktoś ma problem, by zaprosić trenera przed konferencją prasową do swojej szatni, pokazać mu klip varowy, pokazać, z jakich kamer była pokazana sytuacja, jak wyglądała komunikacja z VAR, jakie były kryteria podejmowania decyzji. Co my mamy do ukrycia? Trener później idąc na konferencję może się zgodzić z decyzją, może się nie zgodzić, natomiast będzie znał podstawy, którymi się kierowaliśmy. Dziś często słyszymy wypowiedzi trenerów, że nie wiedzą, czemu sędzia podjął taką decyzję. Ja bym chciał, by wiedzieli.

A komentowanie decyzji przez samego sędziego bezpośrednio na boisku, zaraz po obejrzeniu sytuacji na monitorze? Jest przestrzeń w Ekstraklasie na coś takiego?

Myślę, że jest i prędzej czy później to zostanie wprowadzone. Właściwie to musi być wprowadzone. Bez względu, czy zostanę przewodniczącym, czy nie.

Jaki jest pomysł na zmniejszenie liczby odejść od sędziowania wśród arbitrów w niższych ligach?

Sędziowie nie widzą perspektyw i nie mają nadziei, że można coś osiągnąć. Ja na pewnym etapie swojej kariery, prowadząc mecz w 3. lidze, byłem przekonany, że mogę kiedyś dojść do Ekstraklasy - jeśli tylko w całości oddam się sędziowaniu. Takie podejście było kilka lat temu powszechne, a obecnie jest zupełnie nieobecne. Sędziowie z niższych pułapów nie widzą szans na osiągnięcie Ekstraklasy, nie ma jasnych kryteriów, na których mogliby się oprzeć. I co taki sędzia ma zrobić po pięciu latach prowadzenia meczów w 4. lidze? Kocha to robić, ale zakłada rodzinę, pojawiają się dzieci, a on poświęca weekend dla swojej pasji, z której przywozi 100 zł po odliczeniu kosztów. Rośnie presja ze strony żony i trzeba coś wybrać: albo rodzina, albo sędziowanie, które przynosi ci w tych okolicznościach coraz mniej radości.

Ma pan w głowie zatem jakiś system awansów, który by rozwiązał problem?

Mam. Nie chcę się póki co wdawać w szczegóły, ale w 3. lidze, za którą jest odpowiedzialny PZPN, jest potrzebna bardzo duża reforma. Dochodzi do tego, że sędziowie, którzy awansują z 3. do 2. ligi jest… zszokowany, że awansował, bo sam uważał, że było dziesięciu lepszych od niego. Nie nagradzamy odpowiednio tych, którzy zasługują i nagradzamy takich, którzy nie zasługują.

To na koniec - dlaczego środowisko sędziowskie nie ma zdolności do samokrytyki?

(długie milczenie) Tutaj się pojawia osiem sekund ciszy… Szczerze mówiąc? Nie wiem, dlaczego idziemy w kierunku doktoryzowania się z przepisów, bronienia każdej sytuacji. Czasem najlepszym rozwiązaniem jest szczerość, przyznanie się do błędu. I obiecanie poprawy. Bo błędy się zdarzają. Najgorsze, jeśli wciąż takie same.

Arkadiusz Kamil Wójcik Grzegorz Ksel/REPORTER East News

Arkadiusz Kamil Wójcik materiały prasowe

Cezary Kulesza Mateusz Birecki/REPORTER East News