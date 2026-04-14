Wielki problem Rakowa, podwójna korona na szali. Klub ogłasza ws. kontuzji

Raków Częstochowa ma przed sobą naprawdę intensywny czas. Do zakończenia rozgrywek PKO BP Ekstraklasy pozostało bowiem sześć kolejek do rozegrania, a ekipa spod Jasnej Góry na ten moment traci do liderów tabeli z Lecha Poznań - jedynie i aż - sześć punktów, więc tytuł mistrzowski wciąż jest jak najbardziej w jej zasięgu.

W trakcie majówki tymczasem podopieczni Łukasza Tomczyka zagrają na PGE Narodowym w finale Pucharu Polski przeciwko Górnikowi Zabrze i z pewnością nie będzie to dla nich łatwa potyczka. Tymczasem w szeregach "Medalików" zaroiło się od kontuzji...

Raków Częstochowa poważnie osłabiony. Jedna z gwiazd przedwcześnie zakończy sezon

Klub wydał w tej sprawie specjalne oświadczenie we wczesne popołudnie 14 kwietnia - i z komunikatu możemy dowiedzieć się, że na murawie do końca sezonu nie zobaczymy Karola Struskiego, który w niedawnym meczu z Motorem Lublin nabawił się uszkodzenia więzadeł w stawie skokowym.

Podobny los spotkał Michaela Ameyawa, który niespodziewanie nie wyszedł na drugą połowę zmagań z "Motorowcami" - jak się okazuje winny był tu problem z mięśniem czworogłowym uda, który wyłączy gracza z kolejnych starć Rakowa na kilka tygodni.

"Czerwono-Niebiescy" odnieśli się przy tym też do nieco wcześniejszej kontuzji Iviego Lopeza, której ten nabawił się podczas półfinałowego występu w PP przeciwko GKS-owi Katowice. Hiszpan, z powodu urazu mięśnia dwugłowego będzie pauzować od dwóch do trzech tygodni.

Choć zgodnie z oświadczeniem Częstochowian szykuje się też kilka wielkich powrotów do kadry "Medalików", to nieobecność powyższej trójki z pewnością nieco krzyżuje plany zespołu z ul. Limanowskiego. Pomijając finał Pucharu Polski Raków zagra jeszcze w tym sezonie z Cracovią, Lechią, Koroną, Jagiellonią, Piastem i Arką i niekoniecznie jawi się to jako łatwy terminarz, bowiem część z tych drużyn będzie chciała przeskoczyć "Czerwono-Niebieskich" w tabeli, a np. "Jaga" usilnie postara się o powiększenie swojej przewagi nad rywalami...

Karol Struski

Michael Ameyaw

Piłka nożna

