Wielki powrót kadrowicza już blisko? Ekstraklasa czeka, zaskakujący plan

Sezon 2022/2023 - co trzeba przyznać - nie był z pewnością najłatwiejszy dla Kamila Glika. 35-letni futbolista przez długi czas pozostawał poza składem meczowym Benevento, a popularni "Czarownicy" jednocześnie... spisywali się w Serie B wręcz fatalnie, zajmując ostatnie miejsce w klasyfikacji i spadając o jeden szczebel rozgrywkowy niżej.

Przygoda Polaka w Kampanii zakończyła się ostatecznie wraz z początkiem lipca - i od tego czasu pozostaje on bez zatrudnienia, natomiast wydaje się niemal pewne, że jeszcze przed formalnym zakończeniem letniego okienka podpisze on nowy kontrakt. Jedynym pytaniem jest to, z jaką drużyną.

Kamil Glik był proponowany klubom ekstraklasy. Jest nowy, intrygujący kierunek

Nowe światło na sprawę rzucił dziennikarz Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl. W programie zaprezentowanym przez wspomniany serwis na platformie YouTube stwierdził on, że ostatnio stoper był proponowany Legii Warszawa, Rakowowi Częstochowa, Pogoni Szczecin i swemu dawnemu klubowi, Piastowi Gliwice. Wszystkie rozmowy zakończyły się jednak fiaskiem.

Żywy jest jednak temat pertraktacji z Widzewem Łódź, który w ciągu najbliższych dni powinien podjąć ostateczną decyzję w kwestii ewentualnego zakontraktowania futbolowego weterana. Być może staniemy się więc świadkami wielkiego powrotu "Gliksona" do PKO BP Ekstraklasy - co bez wątpienia można by uznać za transferowy hit.

Kamil Glik nowym nabytkiem Widzewa Łódź? "Piłka w grze"

Widzew do elity powrócił w 2022 roku i w poprzedniej kampanii zajął 12. miejsce w tabeli - o podobnym szczęściu nie mógł mówić za to chociażby inny ówczesny beniaminek, Miedź Legnica. Drużyna ta zajęła ostatnie miejsce w klasyfikacji i prędko powróciła do Fortuna 1. Ligi.

Ekipa z łódzkiej alei Piłsudskiego bez wątpienia zyskałaby na ściągnięciu piłkarza o tak bogatym CV - Glik bowiem w swojej karierze, oprócz wspominanego już Piasta i Benevento, reprezentował barwy takich klubów jak AS Monaco, Torino czy Real Madryt C (a więc rezerw "Królewskich").

Kamil Glik / Kirill Kudryavtsev / AFP

