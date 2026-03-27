Wielki powrót Feio, klub jest zdecydowany. Głośno ws. trenera

Paweł Czechowski

Jedno o Goncalo Feio można powiedzieć z całą pewnością - z nim w roli trenera z pewnością nie ma nudy, choć zarządy kolejnych klubów, w których pracował Portugalczyk, z pewnością by chciały, by jego kadencje upływały spokojniej. 36-latek ostatnio zaliczył kolejne burzliwe rozstanie z drużyną - tym razem Radomiakiem Radom - i wygląda na to, że znów nie będzie musiał czekać długo na nowe zatrudnienie. Szykuje się wielki powrót...

Od 2022 roku Goncalo Feio pracował łącznie w czterech drużynach - Motorze Lublin, Legii Warszawa, USL Dunkerque oraz Radomiaku Radom i każdorazowo jego przygody z kolejnymi wspomnianymi ekipami kończyły się swoistymi burzami wizerunkowymi.

Jeśli mowa o najnowszym przykładzie, Radomiaku, to Portugalczyk rozstał się z "Zielonymi" w pierwszej połowie marca po tym, jak doszło do awantury między nim a miejskim radnym Dariuszem Wójcikiem. Szkoleniowiec miał według licznych relacji zostać uderzony przez polityka po meczu z GKS-em Katowice, choć sam Wójcik zaprezentował też swoją, odmienną wersję zdarzeń. Niemniej - efekt był taki, że umowa z RR została rozwiązana na żądanie Feio.

Goncalo Feio z prędkim ponownym zatrudnieniem? Mógłby wrócić do ojczyzny

Wygląda jednak na to, że 36-latek znów nie pobędzie przesadnie długo na bezrobociu. Sergio Pires, dziennikarz portalu "Maisfutebol" poinformował bowiem, że trener znalazł się na celowniku jednej z ekip portugalskiej ekstraklasy.

Mowa tu konkretnie o Tondeli, której zarząd ma wręcz widzieć w Feio kandydata numer jeden do przejęcia steru z rąk Cristiano Bacciego, zwolnionego 22 marca. Jeśli ta roszada doszłaby do skutku, to przed Feio pojawiłoby się naprawdę wymagające zadanie.

Tondela praktycznie pod ścianą. Feio musiałby gasić piłkarski pożar

"Os Auriverdes" to bowiem przedostatnia drużyna w tabeli mająca cztery punkty straty do pierwszego miejsca znajdującego się powyżej strefy spadkowej. Klub ten na 26 rozegranych dotychczas meczów wygrał zaledwie cztery, osiem zremisował, a aż 18 przegrał.

Tondela swoje kolejne spotkanie rozegra 3 kwietnia przeciwko Vitorii Guimaraes - przekonamy się, czy wówczas na ławce zasiądzie faktycznie Goncalo Feio, dla którego byłby to wielki powrót do ojczyzny i... pierwsza praca w jakiejkolwiek seniorskiej ekipie w Portugalii.

