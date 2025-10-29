Wielki powrót Feio, a to jeszcze nie wszystko. W tle Wisła Kraków

Rozbrat Goncalo Feio z polskim futbolem najprawdopodobniej nie potrwa długo. Portugalski trener opuścił Legię Warszawa wraz z końcem poprzedniego sezonu, po czym zaliczył krótki epizod za sterem francuskiego USL Dunkerque i... znów pozostał bez pracy.

Taki stan rzeczy ma się jednak już niebawem zmienić - liczne źródła wskazują bowiem, że Feio jest bardzo blisko objęcia Radomiaka Radom i zastąpienia na stanowisku dotychczasowego trenera "Zielonych", Joao Henriquesa.

Feio blisko Radomiaka, w jego sztabie pojawi się dawny trener Wisły?

To jednak nie koniec ekscytujących wieści. Jak przekazał na portalu X Sebastian Staszewski, w potencjalnym sztabie 35-latka miałby się znaleźć m.in. nie kto inny, jak doskonale znany w Polsce Kiko Ramirez.

Rozwiń

Hiszpan w przeszłości jako trener prowadził Wisłę Kraków - konkretnie między styczniem a grudniem 2017 roku. Po kilku latach zaś znów związał się z "Białą Gwiazdą", obejmując w 2022 r. funkcję jej dyrektora sportowego - ta misja w jego przypadku zakończyła się w maju 2024 r.

Teraz może przyjść dla niego czas na zupełnie nowe wyzwanie, a oprócz Ramireza z Feio mieliby też współpracować jego dawny asystent z Legii Emanuel Ribeiro oraz trener bramkarzy Ricardo Pereira, który też miał swoje epizody wśród "Wojskowych", ale za kadencji Sa Pinto, Michniewicza i Gołębiewskiego.

Radomiak ugrzązł w dolnej połowie tabeli. Niebawem zmierzy się z Lechią

Radomiak Radom obecnie znajduje się na 11. miejscu w tabeli PKO BP Ekstraklasy i po 13 rozegranych meczach ma w swym dorobku 16 punktów. Kolejne spotkanie "Zieloni" zagrają 3 listopada z Lechią Gdańsk.

Goncalo Feio Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

