Wielki powrót Feio, a to jeszcze nie wszystko. W tle Wisła Kraków
Wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że już niebawem Goncalo Feio powróci do Polski i ponownie obejmie stanowisko trenera jednego z klubów PKO BP Ekstraklasy. Do tego wszystkiego, jak się okazuje, do jego sztabu może dołączyć postać doskonale znana w naszym kraju z uwagi na jej dawną pracę w Wiśle Kraków. O sprawie doniósł jako pierwszy Sebastian Staszewski.
Rozbrat Goncalo Feio z polskim futbolem najprawdopodobniej nie potrwa długo. Portugalski trener opuścił Legię Warszawa wraz z końcem poprzedniego sezonu, po czym zaliczył krótki epizod za sterem francuskiego USL Dunkerque i... znów pozostał bez pracy.
Taki stan rzeczy ma się jednak już niebawem zmienić - liczne źródła wskazują bowiem, że Feio jest bardzo blisko objęcia Radomiaka Radom i zastąpienia na stanowisku dotychczasowego trenera "Zielonych", Joao Henriquesa.
Feio blisko Radomiaka, w jego sztabie pojawi się dawny trener Wisły?
To jednak nie koniec ekscytujących wieści. Jak przekazał na portalu X Sebastian Staszewski, w potencjalnym sztabie 35-latka miałby się znaleźć m.in. nie kto inny, jak doskonale znany w Polsce Kiko Ramirez.
Hiszpan w przeszłości jako trener prowadził Wisłę Kraków - konkretnie między styczniem a grudniem 2017 roku. Po kilku latach zaś znów związał się z "Białą Gwiazdą", obejmując w 2022 r. funkcję jej dyrektora sportowego - ta misja w jego przypadku zakończyła się w maju 2024 r.
Teraz może przyjść dla niego czas na zupełnie nowe wyzwanie, a oprócz Ramireza z Feio mieliby też współpracować jego dawny asystent z Legii Emanuel Ribeiro oraz trener bramkarzy Ricardo Pereira, który też miał swoje epizody wśród "Wojskowych", ale za kadencji Sa Pinto, Michniewicza i Gołębiewskiego.
Radomiak ugrzązł w dolnej połowie tabeli. Niebawem zmierzy się z Lechią
Radomiak Radom obecnie znajduje się na 11. miejscu w tabeli PKO BP Ekstraklasy i po 13 rozegranych meczach ma w swym dorobku 16 punktów. Kolejne spotkanie "Zieloni" zagrają 3 listopada z Lechią Gdańsk.