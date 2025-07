Wielki powrót do Lecha stał się faktem. Padł oficjalny komunikat

Robert Gumny ostatnie pięć lat spędził na niemieckich boiskach. W tym czasie w barwach Augsburga zanotował 101 występów, dwie bramki oraz trzy asysty w Bundeslidze. Ten dorobek mógł być bardziej okazały, lecz prawy obrońca zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi.

W marcu 2024 roku Gumny zerwał więzadło krzyżowe w prawym kolanie. Operacja oraz długotrwała rehabilitacja sprawiła, że Polak do gry powrócił dopiero pod koniec ubiegłego roku. Siedem występów zaliczonych od momentu powrotu nie przekonało włodarzy Augsburga do przedłużenia z nim współpracy. Jego wygasająca umowa nie została przedłużona, przez co Gumny stał się wolnym agentem.

Bardzo szybko pojawiły się pogłoski o potencjalnym powrocie do Lecha Poznań. Już w dniu ogłoszenia odejścia z Augsburga w mediach społecznościowych pojawiły się informacje o obecności reprezentanta Polski na obiektach należących do "Kolejorza". Było w tym dużo prawdy, bo Gumny rozpoczął treningi z Lechem oraz znalazł się w kadrze na zgrupowanie we Wronkach. 27-latek wystąpił również w sparingu z Chrobrym Głogów, notując dwie asysty.

Lech zadziałał zdecydowanie. Duże wzmocnienie przed walką o Ligę Mistrzów

Lech zadziałał błyskawicznie i sfinalizował transfer Gumnego. Ten związał się z klubem dwuletnią umową obowiązującą do końca czerwca 2027 roku. "Kolejorz" zapewnił sobie również możliwość przedłużenia kontraktu o kolejny rok.

Czuję ekscytację. Po pięciu latach wracam do Polski, do mojego miasta, gdzie się urodziłem i do mojego klubu, gdzie wszystko się zaczęło, jeśli chodzi o karierę piłkarską. Dawno nie miałem takich motylków w brzuchu, jak w momencie, kiedy dowiedziałem się, że jest opcja powrotu do Lecha. Miałem oferty z innych krajów, ale po pięciu latach w Niemczech chciałem wrócić do domu. Nie mogę się już doczekać początku sezonu i występów w koszulce Kolejorza - swoimi odczuciami po podpisaniu umowy Gumny podzielił się na łamach oficjalnej strony Lecha.

Jest to duże wzmocnienie Lecha przed występami w eliminacjach Ligi Mistrzów. W drugiej rundzie na mistrza Polski czeka wygrany z dwumeczu pomiędzy albańską Egnatią Rrogozhine i islandzkim Breidablikiem. W międzyczasie Lecha czeka również potyczka z Legią Warszawa w ramach Superpucharu Polski.

Gumny poszedł tym samym ścieżką Mateusza Skrzypczaka, który również piłkarsko wychowywał się w Lechu, a następnie odszedł do Jagiellonii Białystok. Tam środkowy defensor wywalczył mistrzostwo Polski, dotarł do ćwierćfinału Ligi Konferencji, by wreszcie przebić się do seniorskiej reprezentacji Polski. Przed rozpoczęciem przygotowań do nowego sezonu Lech oficjalnie potwierdził powrót swojego wychowanka.

Szymon Żurkowski, Jakub Kamiński, Robert Lewandowski i Robert Gumny KENZO TRIBOUILLARD / AFP AFP

Filip Bednarek, Lech Poznań Lukasz Gdak/East News East News

Paulina Czarnota Bojarska Interia.tv