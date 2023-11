Wielki niedosyt beniaminka. Dwie różne połowy

Był to drugi mecz Ruchu po powrocie do Chorzowa - na Stadion Śląski (w pierwszym Niebiescy zremisowali ze Śląskiem Wrocław 2:2). Na ławce w roli pierwszego trenera zadebiutował Jan Woś, który wcześniej pełnił rolę asystenta zdymisjonowanego przed kilkoma dniami Jarosława Skrobacza. Po słabym starcie zespołu w PKO Ekstraklasie doszło do zmiany szkoleniowca, w Ruchu nie przewidzieli żadnej taryfy ulgowej dla autora dwóch awansów.



Przed pierwszym gwizdkiem sędziego Damiana Sylwestrzaka chorzowianie tracili do bezpiecznego miejsca aż siedem punktów - w 13 spotkaniach uzbierali tylko 8 punktów (bilans 1-5-7). Będąc w takim położeniu, mecze u siebie z rywalami pokroju Radomiaka po prostu trzeba wygrywać. W innym przypadku beniaminek nie ma co nawet marzyć o utrzymaniu.