W 1927 roku rozgrywki ligowe zakładało 12 klubów. Wcześniej o tytuł mistrza Polski rywalizowano w systemie pucharowym. Ostatecznie w lidze wystartowało 14 drużyn. Nadal w ekstraklasie grają tylko dwa - Wisła Kraków i Legia Warszawa. W pierwszej lidze występują Ruch Chorzów (wtedy Ruch Hajduki Wielkie), Polonia Warszawa, Warta Poznań i ŁKS. Z piłkarskiej mapy zupełnie zniknęły Turyści Łódź, Toruński KS, Hasmonea Lwów i Jutrzenka Kraków, a poza granicami kraju po 1945 roku zostały kluby ze Lwowa - Pogoń i Czarni. Warszawianka istnieje, ale nie prowadzi sekcji piłkarskiej. FC Katowice rozwiązano w 1945 roku, ale reaktywowano w 2007 roku.

Legia Warszawa - najwięcej sezonów i najwięcej tytułów

Najwięcej sezonów w ekstraklasie rozegrała Legia (rozpocznie 90.), która jest też rekordzistą pod względem liczby mistrzostw Polski (15) i o jedno wyprzedza Ruch Chorzów oraz Górnika Zabrze. Aktualny mistrz Polski Lech ma dziesięć tytułów. W tabeli wszech czasów sklasyfikowano 86. zespołów. 87. jest absolutny debiutant - Wieczysta Kraków. I to właśnie stolica Małopolski miała najwięcej reprezentantów w krajowej elicie - ośmiu, a także najwięcej złotych medali - 19 (zdobywały je Cracovia, Garbarnia i Wisła).

Od lat 50. XX wieku polskie kluby grały też w europejskich pucharach. Największe sukcesy to finał Pucharu Zdobywców Pucharu Górnika Zabrze, a także półfinały Pucharu Europy Legii Warszawa (także PZP) i Widzewa Łódź. Jednak od lat 90. XX wieku, od powstania Ligi Mistrzów polskie kluby miały ogromne problemy, by coś zdziałać w europejskich pucharach. W tym czasie tylko Widzewowi i Legii udało się awansować do rozgrywek grupowych Ligi Mistrzów.

Kluby Ekstraklasy coraz bogatsze, awans w rankingu UEFA

Jednak w ostatnich sześciu latach w ekstraklasie pojawili się bogatsi właściciele (Świerczewski - Raków, Dobrzycki - Widzew, Jakubas - Motor), kluby zaczęły zarabiać większe pieniądze na transferach i wydawać na nowe nabytki (Lech, Legia) albo sprawdził się tandem dyrektor sportowy - trener (Jagiellonia). W efekcie wciąż nie udało się awansować do Ligi Mistrzów, ale za to polskie drużyny zawojowały Ligę Konferencji. Legia zagrała najpierw w 1/16 finału, a potem w ćwierćfinale. Raków był w fazie grupowej Ligi Europy, a poprzednim sezonie dotarł do 1/8 finału LK. Jagiellonia była w ćwierćfinale LK, a także w 1/16 finału. Z kolei Lech zagrał w fazie grupowej LE (2020/2021), potem był w ćwierćfinale LK (2022/23) i w 1/8 finału (2025/26).

Kolejne zwycięstwa czy remisy to były punkty do rankingu UEFA. Z rok na rok Polska była coraz wyżej. W 2022 roku zajmowała 28. miejsce, dwa lata później na 21., a w tym roku awansowała na dwunastą pozycję. Dzięki temu w tym sezonie w europejskich pucharach występuje pięć polskich drużyn, w tym dwie w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. Tego jeszcze nie było!

Na pucharach zarabia się spore pieniądze jak na polskie warunki. Raków, Legia, Lech i Jagiellonia w ostatniej edycji Ligi Konferencji w sumie zarobiły nieco ponad 34 miliony euro. I od ubiegłego sezonu widać to też po sumach transferowych. Wtedy na rynku szalał akurat Widzew, który zyskał nowego właściciela i wydał ponad 22 mln euro. Sprowadził m. in. reprezentantów Polski - Przemysława Wiśniewskiego i Bartłomieja Drągowskiego, ale rekordową w historii ligi kasę wydał na Osmana Bukariego (5,5 mln euro). Były też inne duże transfery - Mileta Rajović (3 mln euro) i Kamil Piątkowski (1,3 mln) do Legii, Yannick Agnero (2,3 mln) i Pablo Rodriguez (1,2 mln) do Lecha, Tomasz Pieńko (1,75 mln), Jonatan Braut Brunes i Bogdan Mircetić (po 1,5 mln) do Rakowa.

Wracają reprezentanci Polski, mnóstwo wewnętrznych transferów w Ekstraklasie

Przed tym sezonem też nie brakowało hitów transferowych i kolejnych powrotów reprezentantów Polski. Lech za 4 mln wykupił z Celtiku Glasgow reprezentanta Hondurasu Luisa Palmę (4 mln euro) a do tego 3 mln euro wyłożył za Ghańczyka Terry'ego Yegbę. Widzew z Panathinaikosu kupił kadrowicza Jana Urbana - Karola Świderskiego (1 mln euro). Kolejny reprezentant Bartosz Bereszyński bez sumy odstępnego trafił z Palermo do Motoru Lublin. Z kolei Cracovia wypożyczyła z Lecce Filipa Marchwińskiego, który też ma za sobą debiut w kadrze seniorów.

Powrotów do polskiej ligi było więcej. Mateusz Łęgowski (jeden mecz w kadrze) z Turcji trafił do Motoru Lublin. Izrael na rzecz Wieczystej Kraków opuścił Ben Lederman, były reprezentant młodzieżowy. Podobnie jak Karol Niemczycki, uczestnik mistrzostw świata do lat 20 - nowy bramkarz Śląska Wrocław. Kolejni to Mateusz Lis (Goztepe - Lech), Mahir Emreli (FC Kaiserslautern - Raków) czy Zlatan Alomerović (Larnaka - Zagłębie Lubin).

Jeszcze kilka lat temu było słychać narzekania klubowych działaczy, że trudno sprowadzić Polaka czy też ligowca z jednego zespołu ekstraklasy do drugiego. Bo są za drodzy, a rywale nie chcą wzmacniać rywala. I to też się zmienia, bo wewnętrznych transferów wyróżniających się ligowców nie brakowało.

Tu królowała Korona Kielce, która sprowadziła młodzieżowych reprezentantów Ariela Mosóra (Raków) i Kamila Jakubczyka (Arka), a także wyróżniającego obcokrajowca Patrika Hellbranda (Górnik). Zagłębie Lubin ściągnęło Sebastiana Kerka (Arka) i Filipa Szymczaka (Lech), Wisła Płock Patryka Kuna (Legia), Michała Króla (Motor), Adama Radwańskiego (Zagłębie) i Diona Gallepeniego (Widzew), a Wieczysta Antonio Milicia (Lech) i Matusa Vojtko (Lechia). Wisła Kraków sięgnęła po Marcela Łubika (Górnik), Legia po Zorana Arsenicia (Raków) i Ivana Brkicia (Motor), Pogoń po Patryka Dziczka (Piast) i Nsame (Legia), Górnik po Kacpra Urbańskiego (Legia), a GKS po Bartosz Wolskiego (Motor), Gabriela Kobylaka (Legia) i Macieja Kikolskiego (Widzew).

Karol Świderski w koszulce reprezentacji Polski AFP

Bartosz Bereszyński Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Luis Palma Lukasz Gdak East News





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