Wielki i nagły problem Cracovii. Domagają się milionów złotych od klubu

W sprawie chodzi o podatek związany z Cracovia Training Center w podkrakowskiej Rącznej. To nowoczesny ośrodek treningowy powstały jeszcze za czasów prezesury Janusza Filipiaka. Zmarły w 2023 roku ówczesny właściciel Pasów traktował go jak oczko w głowie i trudno się dziwić - to jeden z najnowocześniejszych ośrodków w Polsce. Ale już niewystarczający na obecne potrzeby klubu. Pojawiły się plany inwestycji i rozbudowy, ale ze względu na nagły i nieoczekiwany spór podatkowy muszą być odłożone.

Cracovia będzie musieć zapłacić ponad 2 mln zł?

O co chodzi? W Cracovii przekonują, że na umowie, którą przed laty Comarch zawierał z Rączną, była gwarancja zwolnienia z podatku. Od tego czasu w gminie Liszki zmienił się wójt, a w siedzibie Urzędu Gminy pojawiła się Najwyższa Izba Kontroli, po której interwencji okazało się, że nie wszystko jest tak proste, jak się wydawało. NIK stwierdził, że Cracovia - mimo zapisów w umowie - zalega gminie należne podatki, które sięgają blisko 2 mln zł plus odsetki - tak wynika z raportu NIK. Chodzi o lata od 2020 roku. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że kwota może być nawet wyższa niż we wspomnianym raporcie.

Sprawa trafiła do organu odwoławczego, a Cracovia szacuje, że całość procedury może potrwać dwa-trzy lata. To wiąże się z ograniczeniem przewidywanych wcześniej inwestycji w ośrodku treningowym w Rącznej. - Gdyby finalna decyzja nie była na naszą korzyść, musimy mieć te pieniądze na spłatę zaległego podatku - słyszymy w klubie.

Cracovia czuje się w tej sprawie poszkodowana, bo źródło sporu - jak przekonują w klubie - nie leży w zaniechaniu z jej strony, gdyż w umowie, którą posiada Cracovia wpisano zwolnienie z podatku. Jednak kontrola NIK wykazała, że brakuje uchwały. Mówiąc wprost - wygląda na to, że mimo, iż podpisano z Cracovią umowę, sprawa zwolnienia z podatku nie została przeprocesowana na Radzie Gminy. W klubie są zaskoczeni tym bardziej, że wysokość naliczonego podatku jest wyższa niż przychody, jakie spółka osiągnęła z działalności. CTC skupia się na akademii, trenuje tam także lokalna drużyna sportowa oraz trenowały młodzieżowe reprezentacje Polski.

Klub odwołuje się od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie.

