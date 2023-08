Raków kontynuuje niesamowitą podróż w walce o Ligę Mistrzów. Mistrzowie Polski mają już za sobą trzy rundy eliminacyjne, a już niebawem zmierzą się z FC Kopenhagą o awans do fazy grupowej. "Medaliki" chcą się jak najlepiej przygotować do ewentualnego startu w rozgrywkach, dlatego pilnie poszukują wzmocnienia ofensywy. Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki" informuje, że na celowniku klubu znalazł się jeden z czołowych piłkarzy Fenerbahce. Do plotek postanowił odnieść się w programie TVP Sport "FootWeek" prezes Rakowa, Piotr Obidziński.