Wielka zmiana w Wiśle Kraków, niedługo po awansie do Ekstraklasy. To już oficjalnie

Spadek Wisły Kraków z PKO BP Ekstraklasy w sezonie 2021/2022 był prawdziwym szokiem dla środowiska futbolowego w Polsce - jeszcze kilka lat wcześniej mało kto mógł bowiem spodziewać się relegacji drużyny o tak wielkim historycznym znaczeniu dla krajowej piłki.

Choć naturalnie celem "Białej Gwiazdy" był jak najszybszy powrót do elity, to praktyka pokazała, że wydostanie się z Betclic 1 Ligi nie jest wcale prostym zadaniem. Dopiero w kampanii 25/26 ekipa z Reymonta ostatecznie dopięła swego i to w wielkim stylu.

Wisła bowiem wygrała pierwszoligowe rozgrywki i mogła cieszyć się z bezpośredniego awansu. Niebawem obejrzymy ją więc w akcji w zupełnie innym anturażu, a wszystko to jak się okazuje również pod... nowym (czy też nowym-starym) znakiem.

Wisła Kraków zmienia herb. Powrót do wzoru sprzed lat

1 czerwca zespół z "Grodu Kraka" ogłosił bowiem oficjalnie, że zmianie ulegnie herb drużyny. Już w ostatnim sezonie w użyciu był znak okolicznościowy z okazji 120-lecia założenia Wisły, a teraz zaprezentowano ostatecznie jego - nazwijmy to standardową - wersję.

Wersję, która jest zresztą sięgnięciem do tradycji zespołu, bowiem znak czerpie wprost z pierwowzoru wywodzącego się z roku 1911. "Do końca 2026 roku obowiązywał będzie herb jubileuszowy, jednak już teraz rozpoczynamy stopniowy proces wdrażania nowej identyfikacji aż do pełnej zmiany" - padło na stronie "Wiślaków". Prezes ekipy, Jarosław Królewski, dodał na portalu X, że "gwiazda i inne elementy będą używane w zależności od okazji".

Wyjątkowy sezon PKO BP Ekstraklasy. Trzy drużyny z Krakowa w akcji

Warto nadmienić, że w nowym sezonie PKO BP Ekstraklasy obejrzymy aż trzy zespoły z Krakowa - oprócz Wisły będzie to Cracovia oraz Wieczysta, która awans z zaplecza elity wywalczyła sobie poprzez baraże.

Po raz ostatni podobna sytuacja miała miejsce w kampanii 94/95, kiedy to w ówczesnej I Lidze grały trzy kluby z Poznania - Lech, Warta i Olimpia.

Wisła Kraków Grzegorz Wajda East News

Jarosław Królewski. Wisła Kraków Grzegorz Wajda/REPORTER East News





