Wielka zmiana w Legii, atrakcyjna oferta potwierdzona. Tego chciał Papszun

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Legia Warszawa na dwie kolejki przed końcem sezonu może odetchnąć - jest już pewna utrzymania w Ekstraklasie. Powoli formułuje się już natomiast kadra na przyszłą kampanię. Jak wynika z ustaleń mediów, w najbliższych dniach dojdzie do sporej zmiany w ekipe "Wojskowych". Potwierdzono przełomową ofertę, czego zresztą chciał Marek Papszun.

article cover
Marek PapszunMIKOLAJ BARBANELL / ARENA AKCJINewspix.pl

Pierwsza z misji postawionych przed Markiem Papszunem zotała wypełniona - Legia Warszawa na dwie kolejki przed końcem seoznu jest już pewna utrzymania w Ekstraklasie. "Wojskowym" pozostały jeszcze mecze z Lechią Gdańsk i Motorem Lublin, ale nie będą oni musieli drżeć o ich wyniki w kontekście ligowego bytu. Tego samego nie mogą powiedzieć Widzew, Arka, Cracovia, czy Korona.

W ostatnich tygodniach pojawiło się wiele doniesień dotyczących przyszłości gwiazd Legii. Radovan Pankov ogłosił, że odchodzi z klubu, a w ślad za nim mają pójść Bartosz Kapustka, Petar Stojanović, czy Kacper Tobiasz. Bramkarz został skreślony przez szkoleniowca, który wolał stawiać na sprowadzonego zimą Otto Hindricha.

Zobacz również:

Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny
La Liga

Skandal w Hiszpanii, żądają kary dla Barcelony. 500-stronicowy dokument dla UEFA

Jakub Rzeźnicki
Jakub Rzeźnicki

Legia finalizuje transfer bramkarza. To on zastąpi Tobiasza

Już jakiś czas temu trener wytypował jego następcę. Miał nim zostać Ivan Brkić z Motoru Lublin. Papszun miał go na oku od dłuższego czasu, a w końcu Legia postanowiła przejść do działania i od razu pojawiły się konkrety.

Szymon Janczyk przekazał, że stołeczna ekipa złożyła golkiperowi intratną propozycję zawodnikowi Motoru. Dziennikarz wprost wskazuje, że Brkić zostanie nowym graczem "Wojskowych", a Marek Papszun dopiął swego.

Nominacja dla Papszuna, a to nie koniec. Wszystko jasne. Oficjalny komunikat Legii

Motor Lublin do ostatnich chwil walczył o zatrzymanie bramkarza, któremu w czerwcu wygasa kontrakt. Przegrał jednak wyścig o jego podpis na kontrakcie z Legią. Warszawianie mieli zaproponować mu lepsze warunki finansowe i dłuższą umowę. Oficjalne ogłoszenie transferu ma być kwestią czasu.

Zobacz również:

Robert Lewandowski i Wojciech Szcęsny na mistrzowskiej fecie. Lamine Yamal wymachiwał flagą Palestyny
La Liga

Lewandowski skradł show. Ale wybuchł skandal po fecie Barcy. Izrael ostro reaguje

Kacper Dąderewicz
Kacper Dąderewicz
Mężczyzna w czarnej czapce z daszkiem i okularach, ubrany w kurtkę z logo Legii Warszawa oraz naszywkami sponsora i inicjałami MP, stoi na tle fragmentu dużego, okrągłego logo klubu z gwiazdką nad nim.
Marek PapszunMarek Antoni IwanczukAFP
Piłkarz Legii Warszawa w zielonej kurtce klubowej stoi na tle stadionu piłkarskiego, trzymając w ręku element stroju sportowego, wokół widoczni członkowie sztabu oraz sprzęt telewizyjny.
Kacper TobiaszMarek Antoni IwanczukAFP
Bramkarz w zielonym stroju piłkarskim stoi na pierwszym planie, obok niego trzech zawodników w czarnych kurtkach z emblematem klubu.
Ivan BrkićMarcin GolbaAFP
Bożydar Iwanow i Paweł Gołaszewski wytypowali jedenastki sezonu Ekstraklasy. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja