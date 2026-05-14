Wielka zmiana w Legii, atrakcyjna oferta potwierdzona. Tego chciał Papszun

Pierwsza z misji postawionych przed Markiem Papszunem zotała wypełniona - Legia Warszawa na dwie kolejki przed końcem seoznu jest już pewna utrzymania w Ekstraklasie. "Wojskowym" pozostały jeszcze mecze z Lechią Gdańsk i Motorem Lublin, ale nie będą oni musieli drżeć o ich wyniki w kontekście ligowego bytu. Tego samego nie mogą powiedzieć Widzew, Arka, Cracovia, czy Korona.

W ostatnich tygodniach pojawiło się wiele doniesień dotyczących przyszłości gwiazd Legii. Radovan Pankov ogłosił, że odchodzi z klubu, a w ślad za nim mają pójść Bartosz Kapustka, Petar Stojanović, czy Kacper Tobiasz. Bramkarz został skreślony przez szkoleniowca, który wolał stawiać na sprowadzonego zimą Otto Hindricha.

Legia finalizuje transfer bramkarza. To on zastąpi Tobiasza

Już jakiś czas temu trener wytypował jego następcę. Miał nim zostać Ivan Brkić z Motoru Lublin. Papszun miał go na oku od dłuższego czasu, a w końcu Legia postanowiła przejść do działania i od razu pojawiły się konkrety.

Szymon Janczyk przekazał, że stołeczna ekipa złożyła golkiperowi intratną propozycję zawodnikowi Motoru. Dziennikarz wprost wskazuje, że Brkić zostanie nowym graczem "Wojskowych", a Marek Papszun dopiął swego.

Motor Lublin do ostatnich chwil walczył o zatrzymanie bramkarza, któremu w czerwcu wygasa kontrakt. Przegrał jednak wyścig o jego podpis na kontrakcie z Legią. Warszawianie mieli zaproponować mu lepsze warunki finansowe i dłuższą umowę. Oficjalne ogłoszenie transferu ma być kwestią czasu.

Marek Papszun

Kacper Tobiasz

Ivan Brkić

