Wielka strzelanina i hat-trick Słowaka. Niepowtarzalne sceny w Ekstraklasie

Dwa niespodziewane zwycięstwa Puszczy Niepołomice oraz efektowny sukces Korony Kielce sprawiły, że w ekipie Warty Poznań zrobiło się nerwowo . Niby przed tygodniem poznaniacy odnieśli arcyważne zwycięstwo nad Koroną, ale przed meczem ze Stalą mieli tylko punkt przewagi nad znajdującą się w strefie spadkowej ekipą z Kielc. Stąd tak wielkie były nadzieje "Zielonych", bo też i Stal im raczej leży, z siedmiu spotkań z tym zespołem w ostatnich latach Warta przegrała tylko jedno . Rok temu na końcu sezonu, gdy Stal chciała postawić kropkę nad i w temacie swojego utrzymania, a Warta była go już pewna.

To jakby nie był mecz Warty ze Stalą. Strzelanina jakich mało, cztery gole w pierwszej połowie

Poznaniacy zaskakująco łatwo dochodzili bowiem do sytuacji strzeleckich. Świetnie poczynał sobie na boku, raz lewym, a raz prawym, Mohamed Mezghrani. To on w 7. minucie minął Alvisa Jaunzemsa i wystawił piłkę Konradowi Matuszewskiemu, który tylko przystawił nogę. Mezghrani i Jaunzems byli też w samym środku sytuacji 10 minut później, gdy Stal wyrównała. Tyle że Belg został staranowany przez bramkarza swojej drużyny Jędrzeja Grobelnego, który źle interweniował po dośrodkowaniu z boku. A Łotysz skorzystał z okazji i wyrównał.