Spadek Widzewa z ekstraklasy to byłaby największa katastrofa w polskiej piłce, jeśli wziąć pod uwagę zaangażowane pienądze w zespół w jednym sezoie. Po przejęciu klubu przez miliardera Roberta Dobrzyckiego na same transfery wydano prawie 23 mln euro, a do tego dochodzą pensje zawodników. Mało tego, agentom Widzew wypłacił ponad 6 mln złotych prowizji. Tak wielkich pieniędzy wydanych w tak krótkim czasie jeszcze nie było w polskiej piłce.

A efekty były mizerne. Widzew w tym sezonie ma już czwartego trenera. Choć na grę pod wodzą Aleksandara Vukovicia nastawioną przede wszysystkim na defensywę, patrzy się z trudem, to przyjamniej u siebie przynosiło to efekty. W pięciu meczach w Łodzi zespół zdobył 10 punktów.

Na ofensywynych piłkarzy Widzew wydał 12 mln euro, w tym pobił rekord transferowy ekstraklasy - 5,5 mln euro za Osmana Bukariego. Efekt? Bukari, Andi Zeqiri, Mariusz Fornalczyk, Emil Kornvig i Angel Baena w sumie uzbierali cztery gole i dziewięć asyst. Jedynie Sebastian Bergier, który przyszedł za darmo, spełnił oczekiwania - 14 bramek i trzy asysty.

W efekcie Widzew przed ostatnią kolejką był tuż nad strefą spadkową. Wszystko miał w swoich rękach, ale musiał wygrać z Piastem, by być pewnym utrzymania. A gliwicki zespół prowadzi Daniel Myśliwiec, szkoleniowiec wyrzucony z łódzkiej drużyny w lutym ubiegłego roku. Jego drużynie wystarczał remis, by uniknąć spadku.

Widzew toczył przede wszystkim bezpośredni pojedynek o utrzymanie z Lechią Gdańsk, nad którą miał punkt przewagi (i lepszy bilans bezpośrednich spotkań). Gdańszczanie teoretycznie mieli łatwiejsze zadanie, bo mierzyli się z Bruk-Betem. Zwycięstwo gwarantowało pozostanie w lidze. Tyle że tydzień wcześniej Arka boleśnie przekonała się, że Niecieczanie walczą do końca i pociągnęli Gdynian do pierwszej ligi.

Zatem w momencie rozpczęcia meczów o godz. 17:30 Widzew miał 40 punktów, a Lechia 39. O godz. 17:41 po rzucie różnym goście wybili piłkę pod nogi Samuela Kozlovsky'ego. Słowak dośrodkował, Sebastian Bergier zgrał w pole karne a gola zdobył Angel Baena. W tym momencie Widzew zostawał w Ekstraklasie, a spadała Lechia.

Gospodarze mieli incjatywę, dopingowani żywiołowo przez stadion pełen kibiców, częściej byli pod polem karnym rywali. O godz. 17:52 napłynęły dobre wieści z Niecieczy, bo Bruk-Bet Termalica wyszła na prowadzenie w meczu z Lechią. Utrzymanie było więc coraz bliżej.

Tyle że Piast się nie poddawał. Dwa razy bardzo blisko gola był Jason Lokilo. Najpierw Widzew uratowała poprzeczka, a potem Bartłomiej Drągowski zbił piłkę, która odbiła się od spojenia. Wybiła godz. 18 i w Łodzi mogli jeszcze bardziej odtechnąć. Bruk-Bet strzelił bowiem Lechii drugą bramkę. Z kolei o godz. 18:12 gospodarze mogli być jeszcze bardziej spokojni. Rozegrali szybko rzut wolny, Marcel Krajewski nabrał rywala na zwód i trafił w słupek.

Na przerwę gospodarze schodzili jako nadal piłkarze Ekstraklasy. Po wznowieniu meczu o godz. 18:36 szansę miał Przemysław Wiśniewski, ale główkował niecelnie. Kilka minut poźniej kontaktową bramkę w Niecieczy zdobyła Lechia. Nic to na razie nie zmieniało i Widzew zostawał w lidze. A o godz. 18:47 pięknym strzałem popisał się jeden z tych, którzy w tym sezonie zawodzili. Fornalczyk trafił na 2:0 i losy utrzymania zostały właściwie rozstrzygnięte.

Piast jednak walczył do końca i o godz. 18:55 po dośrodkowaniu z rzutu rożnego kontaktową bramkę zdobył Hugo Vallejo. Widzew pod wodzą trenera Vukovicia słynie z obrony i na więcej gościom nie pozwolił.

Statystyki meczu Widzew Łódź 2 - 1 Piast Gliwice Posiadanie piłki 42% 58% Strzały 10 8 Strzały celne 2 3 Strzały niecelne 6 3 Strzały zablokowane 2 2 Ataki 84 86

Sprowadzenie Osmana Bukariego to transferowy rekord wszechczasów w Ekstraklasie Martyna Kowalska/Widzew.com materiały prasowe

Widzew Łódź vs Lechia Gdańsk Piotr Matusewicz East News





Paulina Czarnota-Bojarska zapowiada ostatnią kolejkę PKO BP Ekstraklasy. WIDEO Paulina Czarnota Bojarska INTERIA.PL