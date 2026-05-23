Wielka radość na Widzewie. Koszmarny sezon miał szczęśliwe zakończenie i to dla dwóch drużyn

Andrzej Klemba

Widzew Łódź wykorzystał to, że wszystko ma w swoim rękach, pokonał na własnym boisku Piasta Gliwice 2:1 i zapewnił sobie utrzymanie w Ekstraklasie. Bramki dla Łodzian zdobyli Angel Baena i Mariusz Fornalczyk, czyli gracze, którzy przez większość sezonu zawodzili.

Piłkarze Widzewa w bordowo-czarnych strojach świętują bramkę, otoczeni przez fotografów i kibiców przy trybunach.
Piłkarze Widzewa świętują bramkę Marian Zubrzycki PAP

Spadek Widzewa z ekstraklasy to byłaby największa katastrofa w polskiej piłce, jeśli wziąć pod uwagę zaangażowane pienądze w zespół w jednym sezoie. Po przejęciu klubu przez miliardera Roberta Dobrzyckiego na same transfery wydano prawie 23 mln euro, a do tego dochodzą pensje zawodników. Mało tego, agentom Widzew wypłacił ponad 6 mln złotych prowizji. Tak wielkich pieniędzy wydanych w tak krótkim czasie jeszcze nie było w polskiej piłce.

A efekty były mizerne. Widzew w tym sezonie ma już czwartego trenera. Choć na grę pod wodzą Aleksandara Vukovicia nastawioną przede wszysystkim na defensywę, patrzy się z trudem, to przyjamniej u siebie przynosiło to efekty. W pięciu meczach w Łodzi zespół zdobył 10 punktów.

Na ofensywynych piłkarzy Widzew wydał 12 mln euro, w tym pobił rekord transferowy ekstraklasy - 5,5 mln euro za Osmana Bukariego. Efekt? Bukari, Andi Zeqiri, Mariusz Fornalczyk, Emil Kornvig i Angel Baena w sumie uzbierali cztery gole i dziewięć asyst. Jedynie Sebastian Bergier, który przyszedł za darmo, spełnił oczekiwania - 14 bramek i trzy asysty.

W efekcie Widzew przed ostatnią kolejką był tuż nad strefą spadkową. Wszystko miał w swoich rękach, ale musiał wygrać z Piastem, by być pewnym utrzymania. A gliwicki zespół prowadzi Daniel Myśliwiec, szkoleniowiec wyrzucony z łódzkiej drużyny w lutym ubiegłego roku. Jego drużynie wystarczał remis, by uniknąć spadku.

Widzew toczył przede wszystkim bezpośredni pojedynek o utrzymanie z Lechią Gdańsk, nad którą miał punkt przewagi (i lepszy bilans bezpośrednich spotkań). Gdańszczanie teoretycznie mieli łatwiejsze zadanie, bo mierzyli się z Bruk-Betem. Zwycięstwo gwarantowało pozostanie w lidze. Tyle że tydzień wcześniej Arka boleśnie przekonała się, że Niecieczanie walczą do końca i pociągnęli Gdynian do pierwszej ligi.

Zatem w momencie rozpczęcia meczów o godz. 17:30 Widzew miał 40 punktów, a Lechia 39. O godz. 17:41 po rzucie różnym goście wybili piłkę pod nogi Samuela Kozlovsky'ego. Słowak dośrodkował, Sebastian Bergier zgrał w pole karne a gola zdobył Angel Baena. W tym momencie Widzew zostawał w Ekstraklasie, a spadała Lechia.

Gospodarze mieli incjatywę, dopingowani żywiołowo przez stadion pełen kibiców, częściej byli pod polem karnym rywali. O godz. 17:52 napłynęły dobre wieści z Niecieczy, bo Bruk-Bet Termalica wyszła na prowadzenie w meczu z Lechią. Utrzymanie było więc coraz bliżej.

Tyle że Piast się nie poddawał. Dwa razy bardzo blisko gola był Jason Lokilo. Najpierw Widzew uratowała poprzeczka, a potem Bartłomiej Drągowski zbił piłkę, która odbiła się od spojenia. Wybiła godz. 18 i w Łodzi mogli jeszcze bardziej odtechnąć. Bruk-Bet strzelił bowiem Lechii drugą bramkę. Z kolei o godz. 18:12 gospodarze mogli być jeszcze bardziej spokojni. Rozegrali szybko rzut wolny, Marcel Krajewski nabrał rywala na zwód i trafił w słupek.

Na przerwę gospodarze schodzili jako nadal piłkarze Ekstraklasy. Po wznowieniu meczu o godz. 18:36 szansę miał Przemysław Wiśniewski, ale główkował niecelnie. Kilka minut poźniej kontaktową bramkę w Niecieczy zdobyła Lechia. Nic to na razie nie zmieniało i Widzew zostawał w lidze. A o godz. 18:47 pięknym strzałem popisał się jeden z tych, którzy w tym sezonie zawodzili. Fornalczyk trafił na 2:0 i losy utrzymania zostały właściwie rozstrzygnięte.

Piast jednak walczył do końca i o godz. 18:55 po dośrodkowaniu z rzutu rożnego kontaktową bramkę zdobył Hugo Vallejo. Widzew pod wodzą trenera Vukovicia słynie z obrony i na więcej gościom nie pozwolił.

PKO Ekstraklasa
34. Kolejka
23.05.2026
17:30
Zakończony
Angel Baena
11'
Mariusz Fornalczyk
56'
Hugo Vallejo
64'
Składy drużyn

Widzew Łódź
Piast Gliwice
Rezerwowi

Statystyki meczu

Widzew Łódź
2 - 1
Piast Gliwice
Posiadanie piłki
42%
58%
Strzały
10
8
Strzały celne
2
3
Strzały niecelne
6
3
Strzały zablokowane
2
2
Ataki
84
86
Piłkarz w żółtej koszulce siedzi przy stole, na którym leży koszulka z nazwiskiem Bukari i numerem 2030. W tle widoczne są portrety innych zawodników oraz numery ich koszulek.
Sprowadzenie Osmana Bukariego to transferowy rekord wszechczasów w EkstraklasieMartyna Kowalska/Widzew.commateriały prasowe
Dynamiczna walka o piłkę głową pomiędzy piłkarzami dwóch drużyn, czerwona i zielono-biała koszulka. Wokół nich inni zawodnicy w skupieniu obserwują akcję, stadion wypełniony kibicami jest w tle.
Widzew Łódź vs Lechia GdańskPiotr Matusewicz East News


