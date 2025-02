Bramkę dla gości zdobył w 19. minucie napastnik Sebastian Bergier . I to w nieoczywistych okolicznościach. 25-latek otrzymał wprawdzie kapitalne, prostopadłe podanie od Marcina Wasielewskiego, po czym minął wychodzącego bramkarza, lecz nie zdołał oddać strzału. Ledwo opanował piłkę przed linią końcową. Kacper Trelowski wrócił więc na swój posterunek, podobnie jak nadbiegający obrońcy. Sebastian Bergier nic sobie jednak z tego nie zrobił. Zupełnie nieatakowany podbiegł nieco bliżej środka pola karnego i z ostrego kąta uderzył przy bliższym słupku, trafiając do siatki.

Raków nie potrafił odpowiedzieć na trafienie GKS-u. Do wyrównania mógł wprawdzie doprowadzić tuż przed zakończeniem pierwszej części gry Adriano Amorim, ale uderzył zbyt lekko, by zmusić do kapitulacji Dawida Kudłę. Było to pierwsze celne uderzenie gospodarzy w tym spotkaniu.