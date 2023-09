Do wspomnianej sytuacji w meczu Jagiellonia Białystok - Górnik Zabrze doszło w końcówce pierwszej połowy, przy wyniku 2:1 dla gospodarzy. Dominik Marczuk zagrał piłkę głową na wolne pole i następnie, widząc że przegrywa pozycję z Kamilem Lukoszkiem, złapał go za koszulkę. Piłkarz Górnika próbując się oderwać, machnął ręką i uderzył go przypadkowo w twarz.