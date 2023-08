Do wspomnianej sytuacji w meczu Zagłębie Lubin - Lech Poznań doszło w 39. minucie, gdy na tablicy wyników było nadal 0:0. Miedziowi wyszli z kontratakiem, a Damjan Bohar podał bardzo ładnie piłkę w pole karne do Kacpra Chodyny. 24-letni napastnik Zagłębia wypuścił sobie futbolówkę, a następnie próbował oddać strzał. Nie udało mu się to, gdyż chwilę przed tym został zaatakowany przez Eliasa Anderssona, co spowodowało jego upadek.