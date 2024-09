Wielka kontrowersja na samym początku w Ekstraklasie, a potem padły dwa gole

Jako pierwsi w niedzielę na boiska PKO BP Ekstraklasy wyszli piłkarze Piasta i Puszczy. Zanim jednak do tego doszło, to trwała walka z naturą, ponieważ po ostatnich ulewach na murawie w Gliwicach stała woda. Udało się jednak przygotować plac gry do tego spotkania.