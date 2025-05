Wielka dramaturgia i zwrot akcji w Częstochowie. Wpadka lidera, a w Poznaniu święto

W Częstochowie o godzinie 20:15 rozpoczęło się spotkanie, które miało być jednym z tych decydujących o mistrzostwie Polski. Jagiellonia za sprawą porażek z Zagłębiem Lubin i Koroną Kielce, a także po remisie z Górnikiem Zabrze na dobrą sprawę wypadła z wyścigu o tytuł. Strata do Lecha i Rakowa urosła do zbyt dużych rozmiarów.

Świetne widowisko w pierwszej połowie. Raków i Jagiellonia zadały po ciosie

Już w 20. minucie zapachniało mocno golem dla Rakowa. Ivi Lopez szarpnął lewą stroną, a piłka po jego zagraniu otarła się jeszcze o nogę jednego z defensorów i odbiła od słupka. Mogła zaskoczyć Sławomira Abramowicza, jednak tym razem szczęście było po stronie golkipera Jagiellonii Białystok . Chwilę później bramkarz Jagi kapitalnie interweniował po uderzeniu Jeana Carlosa. Brunes powinien jednak dobić piłkę do siatki, ale zabrakło mu chłodnej głowy.

Gospodarze naciskali, stwarzali zagrożenie i wreszcie dopięli swego. Abramowicz wybił wrzutkę posłaną w pole karne, ale zrobił to na tyle niefortunnie, że piłka spadła wprost na głowę Iviego Lopeza. Ten bez zastanowienia zareagował, wbijając ją do siatki. Kilka minut później wykazać musiał się wreszcie Trelowski. Uratował jednak swoją drużynę z opresji i skutecznie interweniował.

Do szatni zespoły schodziły jednak przy remisie 1:1. Po strzale Hansena piłka w polu karnym odbiła się od ręki interweniującego Frana Tudora. Sędzia Paweł Raczkowski został wezwany do monitora i bez wahania podyktował rzut karny. Pewnym strzałem na bramkę zamienił go Afimico Pululu. Sytuacja "Medalików" skomplikowała się jeszcze bardziej dziesięć minut po wznowieniu meczu.